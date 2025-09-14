Ucrania evalúa restringir la red móvil para frenar ataques con drones rusos

Ucrania podría reducir intencionadamente la calidad de las comunicaciones móviles durante los ataques con drones rusos, con el fin de evitar que las redes sean utilizadas para coordinar operaciones, informó este domingo el jefe del Estado Mayor, Andriy Hnatov.

“Esto no es una interrupción de las comunicaciones móviles, sino más bien una restricción en la calidad en ciertas áreas, como limitar la comunicación 4G y 5G”, explicó en declaraciones al canal digital ucraniano Novyny Live. El objetivo, según precisó, es que “los módems que usan en sus vehículos aéreos no tripulados no puedan acceder a Internet de nuestros operadores de comunicaciones”.

La medida se plantea en un contexto de intensificación de los ataques con drones rusos, que en los últimos meses han incrementado tanto en número como en sofisticación tecnológica, apuntando a infraestructuras críticas y objetivos estratégicos.

Expertos locales señalan que cerrar el acceso a Internet móvil de alta velocidad podría dificultar el uso de drones equipados con cámaras que requieren conexión 4G para transmitir imágenes en tiempo real.

Rusia, por su parte, ha recurrido en varias ocasiones a cierres de Internet móvil en su territorio ocupado, con el mismo objetivo de entorpecer ataques ucranianos con aeronaves no tripuladas.