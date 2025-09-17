Tres personas se sumaron a la lista de los fallecidos a causa del hambre. Desde que Israel avanza y destruye toda Gaza, el número total de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí supera las 64.000.
Mercosur y EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio en Río de Janeiro
El tratado crea un mercado de 300 millones de personas y busca fortalecer el multilateralismo frente al proteccionismo global.Mundo17/09/2025
El Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) firmaron este martes un acuerdo de libre comercio considerado estratégico, que abre un mercado de unos 300 millones de personas y reafirma el compromiso de ambos bloques con el multilateralismo.
La ceremonia, realizada en el Palacio de Itamaraty en Río de Janeiro, contó con la presencia de autoridades de los países miembros. El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, destacó que en medio de un escenario global incierto, el tratado constituye “una prueba de que es posible fortalecer el multilateralismo y el libre comercio”.
El canciller brasileño, Mauro Viera, subrayó que el acuerdo refleja la defensa de un comercio internacional “basado en normas” y alejado de las tensiones proteccionistas. En la misma línea, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, lo definió como una “alianza estratégica”.
El bloque suramericano —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y los países de la EFTA —Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein— representan un PIB conjunto superior a los 4,3 billones de dólares.
El acuerdo establece que, una vez entre en vigor, la EFTA eliminará el 100 % de los aranceles a productos industriales y pesqueros del Mercosur, mientras que el bloque sudamericano aplicará reducciones arancelarias graduales en un plazo de 15 años sobre la mayoría de las importaciones industriales.
Asimismo, la EFTA otorgará preferencias arancelarias inmediatas para productos agrícolas clave del Mercosur, como café, carnes, etanol y vino, lo que, según las partes, impulsará el comercio bilateral y generará beneficios para empresas y consumidores.
Con información de EFE
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.
Kiev confirmó el ataque a una refinería en Saratov, mientras drones rusos golpearon depósitos y zonas civiles, dejando muertos y heridos.
VIDEO | Estados Unidos atacó presuntos narcotraficantes venezolanos en aguas internacionalesMundo15/09/2025
Según Trump, la operación se desarrolló en aguas internacionales mientras los presuntos criminales transportaban drogas hacia territorio estadounidense.
El israelí, cuyo caso fue conocido por el documental de Netflix, fue detenido tras huir de la Justicia.
El jefe del Estado Mayor, Andriy Hnatov, adelantó que podrían limitar la velocidad de las comunicaciones 4G y 5G en zonas específicas para impedir que Moscú utilice las redes en operaciones militares.
Cinco aeronaves estadounidenses aterrizaron en la exbase de Roosevelt Roads en medio de crecientes fricciones entre Estados Unidos y Venezuela.
El presidente de EE.UU advirtió que la dependencia energética de Moscú “debilita enormemente” la capacidad de negociación de la alianza y anticipó sanciones comerciales contra Pekín.
Argentina adelantará a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión desde 2026Salud16/09/2025
La medida fue acordada entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión desde los 18 meses, y no a los 5 años como ocurre actualmente.
Milei segura que en el 2026 habrá aumentos en jubilaciones, pensiones, salud y educaciónEconomía16/09/2025
El Presidente presentó el Presupuesto 2026 donde anunció que las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad se incrementarán un 5%.
La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios, quienes podrán utilizar la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar boletos y acceder a distintos beneficios, además de mejorar la seguridad y la comunicación en caso de emergencias.
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.