Estados Unidos se opuso a una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza

Estados Unidos vetó este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que reclamaba un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación “incondicional” de los rehenes en manos de Hamás. La iniciativa había recibido el respaldo de los otros 14 miembros del órgano, lo que dejó a Washington nuevamente en soledad.

El proyecto, presentado por los diez miembros no permanentes, incluía además la exigencia de garantizar el acceso de ayuda humanitaria, en un contexto en el que la ofensiva terrestre israelí en el norte de Gaza sigue provocando el desplazamiento de miles de personas y ha puesto a los hospitales “al borde del colapso”.

El texto también alertaba sobre el riesgo de que la hambruna —ya declarada oficialmente en la provincia de Gaza por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), con aval de la ONU— se extienda a las zonas de Deir El-Balah y Jan Yunis hacia fines de septiembre.

Los países impulsores condenaron “enérgicamente” el uso del hambre como método de guerra y expresaron “grave preocupación” por la intensificación de la operación militar israelí, al tiempo que pidieron revertirla de inmediato. Asimismo, reafirmaron su rechazo a cualquier intento de modificar la demografía o el territorio de la Franja.