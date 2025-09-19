Defensa Civil presentó el proyecto para la creación del Comité Operativo de Emergencia en Ushuaia

La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia presentó el proyecto para la conformación del Comité Operativo de Emergencia (COE) municipal, con el objetivo de integrar a todas las áreas de gobierno en la planificación y actuación frente a situaciones críticas.

La exposición se realizó en las instalaciones del Cepla y estuvo a cargo del director del área, Daniel Vázquez, y el vicedirector, Cristian Álvarez. Ambos habían mantenido previamente una reunión informativa con la Jefatura de Gabinete y ahora avanzaron en la socialización de la propuesta con el resto de los trabajadores municipales.

Durante la presentación se abordaron aspectos clave como la prevención y respuesta ante emergencias, la identificación de puntos de encuentro en la ciudad y los protocolos de actuación frente a desastres naturales, considerando que Ushuaia se ubica en una zona de riesgo sísmico.

Los representantes de Defensa Civil recordaron que cada año se capacita a más de 20.000 personas mediante simulacros en instituciones educativas y dependencias públicas. Asimismo, destacaron las instancias de formación en el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), requisito obligatorio para la obtención de la licencia de conducir.

Finalmente, anticiparon que el próximo paso será la concreción de simulaciones y simulacros específicos para la activación del futuro COE municipal.