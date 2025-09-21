Maduro propone diálogo directo con Trump

Acorralado por los buques militares sobre el Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofreció entablar conversaciones directas con el gobierno de Donald Trump.

Luego de los ataques contra barcos supuestamentes cargados de narcotraficantes, el mandatario venezonalo envío una carta a su par de Estados Unidos, rechazando as acusaciones de Washington sobre el supuesto rol de Venezuela en el narcotráfico, argumentando que solo el 5% de las drogas producidas en Colombia cruzan por territorio venezolano y que el 70% de ellas son interceptadas por las autoridades nacionales.

“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han manchado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, escribió Maduro. Asimismo, destacó la disposición a un diálogo “directo y franco” con el enviado especial estadounidense, Richard Grenell, a quien atribuyó la rápida resolución de tensiones previas vinculadas a temas migratorios.