Zelenski confirmó que Rusia lanzó 40 misiles y cerca de 580 drones contra varias regiones del país; hubo al menos tres muertos y decenas de heridos.
Maduro propone diálogo directo con Trump
El presidente de Venezuela envió una carta al mandatario estadounidense para rechazar acusaciones de narcotráfico y abrir un canal de negociación.Mundo21/09/2025
Acorralado por los buques militares sobre el Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofreció entablar conversaciones directas con el gobierno de Donald Trump.
Luego de los ataques contra barcos supuestamentes cargados de narcotraficantes, el mandatario venezonalo envío una carta a su par de Estados Unidos, rechazando as acusaciones de Washington sobre el supuesto rol de Venezuela en el narcotráfico, argumentando que solo el 5% de las drogas producidas en Colombia cruzan por territorio venezolano y que el 70% de ellas son interceptadas por las autoridades nacionales.
“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han manchado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, escribió Maduro. Asimismo, destacó la disposición a un diálogo “directo y franco” con el enviado especial estadounidense, Richard Grenell, a quien atribuyó la rápida resolución de tensiones previas vinculadas a temas migratorios.
Bruselas alertó que el acuerdo de 12,3 millones de euros con la firma china para almacenar datos "puede crear dependencia de un proveedor de alto riesgo".
Estados Unidos se opuso a una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego en GazaMundo18/09/2025
Fue la sexta vez que Washington bloquea un proyecto sobre el conflicto; los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor.
Trump está decepcionado con PutinMundo18/09/2025
El presidente de Estados Unidos cerró su visita de Estado al Reino Unido destacando la alianza con Londres, pero admitió frustración por la falta de avances en las negociaciones de paz en Ucrania.
Tres personas se sumaron a la lista de los fallecidos a causa del hambre. Desde que Israel avanza y destruye toda Gaza, el número total de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí supera las 64.000.
El tratado crea un mercado de 300 millones de personas y busca fortalecer el multilateralismo frente al proteccionismo global.
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.
Kiev confirmó el ataque a una refinería en Saratov, mientras drones rusos golpearon depósitos y zonas civiles, dejando muertos y heridos.
El agujero de ozono afecta a Ushuaia y autoridades piden extremar cuidados ante la radiación UVTierra del Fuego17/09/2025
La Municipalidad recomendó medidas de prevención para reducir riesgos en la salud ante al avance del agujero de la capa de ozono sobre la ciudad.
Ushuaia lanza campaña gratuita por la Semana Internacional contra la RabiaTierra del Fuego20/09/2025
Del 22 al 26 de septiembre habrá vacunación, desparasitación e identificación de mascotas en el Paseo de las Rosas.
El SMN informó que las condiciones afectarán la zona norte y sur de la provincia desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Protección Civil recomienda precaución y medidas preventivas.
