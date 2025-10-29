El huracán Melissa deja decenas de muertos en por Cuba, Haití y Jamaica

El huracán Melissa dejó al menos decenas de muertos y una destrucción generalizada en Cuba, Haití y Jamaica, donde casas sin techo, postes de servicios públicos derribados y muebles empapados dominaban el paisaje el miércoles.

Un deslizamiento de tierra bloqueó las principales rutas de Santa Cruz, en la parroquia de St. Elizabeth, Jamaica, convirtiendo las calles en lodazales. Los residentes barrían el agua de sus casas mientras intentaban rescatar sus pertenencias. El viento arrancó parte del techo de una escuela secundaria que funciona como refugio público.

“Nunca había visto nada igual en todos los años que llevo viviendo aquí”, dijo la residente Jennifer Small.

El miércoles aún no estaba claro el alcance de los daños causados ​​por el huracán de categoría 5, ya que persistían los apagones generalizados y las condiciones peligrosas. “Es demasiado pronto para afirmarlo con certeza”, dijo Dana Morris Dixon, ministra de Educación de Jamaica.

Melissa tocó tierra el martes en Jamaica con vientos máximos de 185 mph (295 km/h), uno de los huracanes atlánticos más fuertes jamás registrados, antes de debilitarse y dirigirse a Cuba, pero incluso los países que se encontraban fuera de la trayectoria directa de la enorme tormenta sintieron sus devastadores efectos.

Al menos 23 personas han fallecido en Haití y 13 se encuentran desaparecidas, según informó la Agencia de Protección Civil haitiana en un comunicado, revisando a la baja la cifra de muertos. Veinte de los fallecidos y diez de los desaparecidos son de la ciudad costera sureña de Petit-Goâve, donde las inundaciones provocaron el derrumbe de decenas de viviendas. El número de muertos y desaparecidos en Haití suele fluctuar durante los primeros días posteriores a grandes desastres naturales.