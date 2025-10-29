El huracán Melissa deja decenas de muertos en por Cuba, Haití y Jamaica

Asciende a 119 los muertos en Río Janeiro en la redada policial más grande contra los narcos
En el golpe contra los narcos participaron unos 2.500 policías y soldados en las favelas de Penha y Complexo de Alemao.
Melissa tocó tierra el martes en Jamaica con vientos máximos de 185 mph (295 km/h), uno de los huracanes atlánticos más fuertes jamás registrados.Mundo29/10/2025 AP
El huracán Melissa dejó al menos decenas de muertos y una destrucción generalizada en Cuba, Haití y Jamaica, donde casas sin techo, postes de servicios públicos derribados y muebles empapados dominaban el paisaje el miércoles.
Un deslizamiento de tierra bloqueó las principales rutas de Santa Cruz, en la parroquia de St. Elizabeth, Jamaica, convirtiendo las calles en lodazales. Los residentes barrían el agua de sus casas mientras intentaban rescatar sus pertenencias. El viento arrancó parte del techo de una escuela secundaria que funciona como refugio público.
“Nunca había visto nada igual en todos los años que llevo viviendo aquí”, dijo la residente Jennifer Small.
El miércoles aún no estaba claro el alcance de los daños causados por el huracán de categoría 5, ya que persistían los apagones generalizados y las condiciones peligrosas. “Es demasiado pronto para afirmarlo con certeza”, dijo Dana Morris Dixon, ministra de Educación de Jamaica.
Melissa tocó tierra el martes en Jamaica con vientos máximos de 185 mph (295 km/h), uno de los huracanes atlánticos más fuertes jamás registrados, antes de debilitarse y dirigirse a Cuba, pero incluso los países que se encontraban fuera de la trayectoria directa de la enorme tormenta sintieron sus devastadores efectos.
Al menos 23 personas han fallecido en Haití y 13 se encuentran desaparecidas, según informó la Agencia de Protección Civil haitiana en un comunicado, revisando a la baja la cifra de muertos. Veinte de los fallecidos y diez de los desaparecidos son de la ciudad costera sureña de Petit-Goâve, donde las inundaciones provocaron el derrumbe de decenas de viviendas. El número de muertos y desaparecidos en Haití suele fluctuar durante los primeros días posteriores a grandes desastres naturales.
El operativo se realizó en las favelas del Alemão y Penha, a días de que la ciudad reciba eventos globales vinculados a la cumbre climática COP30
Una misión de los “Cazadores de Huracanes” de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevoló el fenómeno para recolectar datos científicos clave.
El buque de la Marina de los Estados Unidos cruzó el Estrecho de Gibraltar y va rumbo hacia las costas venezolanas.
Drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito capitalino de Desnianskyi. Los equipos de emergencia evacuaron a los civiles de un edificio de nueve y otro de dieciséis plantas.
Según el gobierno de Trump, el buque “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas".
Un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron de la Base Aérea Dyess en Texas el jueves y sobrevolaron el Caribe hasta llegar a la costa venezolana.
El presidente ruso respondió con dureza luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rosneft y Lukoil, provocando un alza del 5% en el precio del crudo y tensiones con China e India.
La histórica estructura, que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y sirvió como escenario de cenas de Estado y actos diplomáticos, quedó reducida a escombros.
El ataque se produjo tras una noche de bombardeos masivos. Las autoridades confirmaron que todos los niños fueron evacuados y que siete personas resultaron heridas.
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
La pieza de plata recuerda el mítico segundo gol de Maradona ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales. Solo se emitirán 2.500 unidades para el mercado nacional y ya están agotadas.
El Municipio y la empresa CityBus completaron la instalación de antenas Starlink en los colectivos urbanos, ofreciendo conexión Wi-Fi libre para los pasajeros.
La iniciativa retoma la “Ley de promoción de inversiones y empleo”, presentada por la diputada de La Libertad Avanza en diciembre de 2024, e incorpora medidas de flexibilización, incentivos fiscales y nuevas modalidades de contratación.