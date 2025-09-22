El presidente de Venezuela envió una carta al mandatario estadounidense para rechazar acusaciones de narcotráfico y abrir un canal de negociación.
Putin endurece el tono y advierte sobre el proyecto espacial de defensa de Trump
El presidente ruso lanzó nuevas amenazas de guerra y rechazó la iniciativa “Cúpula Dorada”, al considerar que el despliegue de armas en el espacio desestabiliza la seguridad global.Mundo22/09/2025
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este lunes que su país responderá “con fuerza militar” a cualquier amenaza que perciba contra su seguridad, en medio de crecientes tensiones con Occidente.
El mandatario apuntó directamente contra el programa “Cúpula Dorada” impulsado por Donald Trump, que prevé el despliegue de satélites capaces de detectar e interceptar misiles. Putin aseguró que esa iniciativa “socava la estabilidad estratégica” y acusó a Estados Unidos de promover una carrera armamentista en el espacio.
“El despliegue de armas estadounidenses en el espacio es una medida destructiva que erosiona las bases del diálogo entre potencias nucleares”, afirmó el jefe del Kremlin, advirtiendo que, si fuera necesario, Moscú está preparado para dar una respuesta.
El proyecto “Golden Dome” fue anunciado por Trump en enero y es considerado uno de los pilares de su política de defensa, aunque ha generado críticas internacionales por el riesgo de militarización del espacio.
Fue la sexta vez que Washington bloquea un proyecto sobre el conflicto; los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor.
El presidente de Estados Unidos cerró su visita de Estado al Reino Unido destacando la alianza con Londres, pero admitió frustración por la falta de avances en las negociaciones de paz en Ucrania.
