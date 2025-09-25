El arribo del Magellan Explorer marca el inicio de una nueva etapa de turismo y logística hacia la Antártida, consolidando a Tierra del Fuego como puerta de entrada al continente blanco.
Gastón Díaz presentó los ejes de su propuesta al Senado: “Sin energía no hay futuro”
El candidato a senador nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego planteó un proyecto basado en cuatro ejes: energía, industria, turismo y soberanía, destacando la necesidad de conectar la provincia al SADI.Tierra del Fuego25/09/2025
El candidato a senador nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, presentó los principales lineamientos de su plataforma legislativa, que junto a la candidata Ana Paula Cejas llevará al Congreso. Según expresó, el eje central es la energía, considerada motor y sustento del desarrollo industrial, turístico y de la soberanía provincial.
Díaz afirmó que la propuesta busca conectar a Tierra del Fuego al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), garantizando un suministro seguro, limpio y accesible. “Si Tierra del Fuego utiliza sus recursos naturales y planifica su desarrollo energético, puede lograr su independencia económica. Con mucho pesar observo que las riquezas de nuestros recursos naturales no están llegando a la gente”, señaló.
El candidato subrayó la necesidad de un plan energético integral que permita diversificar la matriz productiva, generar empleo y bajar tarifas de gas y electricidad. En esa línea, destacó el potencial de la provincia para complementar sus hidrocarburos con energía eólica: “Vivimos sobre yacimientos de petróleo y gas, pero más de 7.000 familias no tienen acceso al gas natural. Como provincia podemos ser un gran proveedor de energía para el resto del país”.
Díaz adelantó que, de llegar al Senado, impulsará una Ley de Federalismo Energético, destinada a garantizar un uso transparente y eficiente de los fondos del FAMP (Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva). “Necesitamos que esos recursos nos permitan diversificar la matriz y desarrollarnos como provincia energética”, afirmó.
Más adelante advirtió que “a pesar de la mirada que tiene el Gobierno nacional, Tierra del Fuego no debe ser vista solo como productora de vectores energéticos primarios, tenemos un gran potencial para industrializar nuestros recursos naturales y para eso necesitamos de los fondos que ya están disponibles en el FAMP”.
Finalmente, Díaz cerró con una definición tajante: “Sin energía no hay industria, no hay turismo, no hay soberanía. Sin energía no hay futuro”.
A pedido de los vecinos, instalaron nuevos semáforos en cruces de Río GrandeTierra del Fuego24/09/2025
Los dispositivos fueron colocados en Almafuerte y Avenida Belgrano, así como en Posadas y Perú, intersecciones que históricamente registran accidentes de tránsito.
Río Grande renovó convenio con CLACSO para fortalecer la capacitación y la gestión públicaTierra del Fuego24/09/2025
El Municipio de Río Grande y CLACSO renovaron un convenio que permitirá ampliar la capacitación, la investigación y la articulación entre la academia y las políticas públicas.
Vuoto encabezó la mesa paritaria y acordó un incremento salarial del 5% para municipalesTierra del Fuego24/09/2025
En el encuentro se alcanzó un acuerdo salarial que establece un aumento total del 5%, distribuido en un 3% para septiembre —con base en agosto— y un 2% adicional para octubre.
Abren las inscripciones para el ciclo escolar 2026 en nivel inicial y primario en Tierra del FuegoTierra del Fuego24/09/2025
Serán los días 24, 25 y 26 de septiembre en las tres ciudades de la provincia. El Ministerio de Educación informó horarios, requisitos y el procedimiento en caso de que las vacantes sean superadas.
Advierten que salmones escapados de criaderos chilenos ya llegaron al Canal BeagleTierra del Fuego23/09/2025
El chef Jorge Monópoli advierte sobre las consecuencias visibles de la salmonicultura en aguas fueguinas y rechaza la modificación de la ley que prohíbe esta actividad. “No tendría que haber ni una mínima posibilidad de que algo deje de estar protegido”, afirmó.
La Planta Municipal de Faena de Río Grande incorpora una nueva caldera industrialTierra del Fuego23/09/2025
La inversión se realizó a través de un convenio con la empresa COM & LOG y beneficiará a productores de ovinos, bovinos y porcinos.
Borgna cuestionó el recorte de obras nacionales: “La motosierra de Milei afecta a los municipios y a la gente”Tierra del Fuego22/09/2025
La funcionaria municipal denunció la falta de apoyo nacional a proyectos clave de infraestructura y afirmó que el municipio de Ushuaia redirige fondos propios para sostener el desarrollo urbano.
ANMAT prohíbe la venta y uso de 10 productos cosméticos con ácido azelaico por no estar autorizadosSalud23/09/2025
La medida afecta a marcas reconocidas como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo y otras.
