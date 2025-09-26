Se vende TikTok en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece los lineamientos para la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok a un grupo de inversores locales e internacionales, con el objetivo de cumplir con los requisitos de seguridad nacional fijados en la ley de 2024.

Según informó el vicepresidente JD Vance, la nueva compañía tendrá un valor estimado de 14 mil millones de dólares, muy por debajo de lo que calculaban algunos analistas para la popular aplicación de videos cortos de origen chino.

La medida también extiende hasta el 20 de enero el plazo para la entrada en vigor de la prohibición de TikTok en suelo estadounidense, lo que abre una ventana adicional para concretar la transferencia de activos y obtener el visto bueno del gobierno chino.

La orden ejecutiva establece además que el algoritmo de recomendación, considerado el activo más valioso de TikTok, será reentrenado y quedará bajo control de la nueva firma estadounidense, supervisado por socios de seguridad designados.

“Queríamos mantener TikTok funcionando, pero también proteger los datos de los estadounidenses como lo exige la ley”, subrayó Vance en una rueda de prensa desde la Oficina Oval.