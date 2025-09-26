La compañía reducirá su presencia en América del Norte en 124 locales al cierre de su año fiscal, en medio de un proceso de reestructuración.
Se vende TikTok en Estados Unidos
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que retrasa hasta enero la prohibición de la aplicación, mientras se negocia una nueva compañía valorada en 14 mil millones de dólares.Mundo26/09/2025 Reuters
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece los lineamientos para la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok a un grupo de inversores locales e internacionales, con el objetivo de cumplir con los requisitos de seguridad nacional fijados en la ley de 2024.
Según informó el vicepresidente JD Vance, la nueva compañía tendrá un valor estimado de 14 mil millones de dólares, muy por debajo de lo que calculaban algunos analistas para la popular aplicación de videos cortos de origen chino.
La medida también extiende hasta el 20 de enero el plazo para la entrada en vigor de la prohibición de TikTok en suelo estadounidense, lo que abre una ventana adicional para concretar la transferencia de activos y obtener el visto bueno del gobierno chino.
La orden ejecutiva establece además que el algoritmo de recomendación, considerado el activo más valioso de TikTok, será reentrenado y quedará bajo control de la nueva firma estadounidense, supervisado por socios de seguridad designados.
“Queríamos mantener TikTok funcionando, pero también proteger los datos de los estadounidenses como lo exige la ley”, subrayó Vance en una rueda de prensa desde la Oficina Oval.
Solo 10 de cada 100 estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y formaTenés que saber25/09/2025
Un informe de Argentinos por la Educación revela un fuerte retroceso en los aprendizajes: en 2024 apenas el 10% de los alumnos finalizó la secundaria sin repitencias ni abandonos.
Marineros del buque Tai An denuncian despidos y deudas salariales contra la empresa Prodesur SATierra del Fuego25/09/2025
Marineros acusan a la empresa del empresario chino Liu Zhijiang de incumplimientos laborales, falta de aportes y salarios adeudados. El caso llegó al Ministerio de Trabajo en Ushuaia.
El Gobierno fueguino repudió el triple femicidio de Florencio Varela y exigió justiciaTierra del Fuego25/09/2025
Manifestaron que el triple crimen es “la expresión más extrema de un entramado estructural de violencias" y rechazaron la construcción de la figura de la "buena víctima" en referencia a los que se manifiesta por las tres jóvenes.