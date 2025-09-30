Maduro decreta “conmoción externa” por despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto de conmoción externa ante lo que su administración considera “amenazas” provenientes de Estados Unidos, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas.

Según Rodríguez, el decreto otorga facultades extraordinarias al mandatario para actuar en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional en caso de una eventual agresión militar por parte de Washington. “Este instrumento jurídico fortalece la capacidad de respuesta del Estado venezolano frente a intentos de desestabilización y protege la soberanía del país”, afirmó la funcionaria.

La medida surge en un contexto de tensión creciente por el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, presentado oficialmente por la Administración de Donald Trump como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico en la región. Sin embargo, Caracas interpreta este movimiento como parte de un plan de presión internacional destinado a forzar un cambio de gobierno.