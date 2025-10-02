“Tierra del Fuego renueva tres bancas en el Senado y dos en Diputados. Necesitamos ponerle un freno a este modelo de ajuste y de sufrimiento" dijo la edil en un encuentro con vecinos.
Entregaron 20 títulos de propiedad a familias de Ushuaia
Son vecinos de distintas zonas y que se encontraban en situación para escriturar.Tierra del Fuego02/10/2025
El intendente Walter Vuoto encabezó la entrega de 20 títulos de propiedad a vecinos de distintos sectores de Ushuaia, quienes de esta manera pudieron regularizar su situación dominial.
El acto se realizó en el edificio municipal de calle Arturo Coronado y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, y la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches.
La escribana municipal, Pamela Demartín, explicó que “a pedido del intendente Vuoto continuamos regularizando la situación dominial de los vecinos y vecinas que culminan sus trámites administrativos en las diferentes secretarías de la Municipalidad”.
Asimismo, destacó que “a partir de ahora los terrenos quedan registrados a nombre de los adjudicatarios, quienes previamente habían recibido el decreto municipal y estaban en condiciones de escriturar”.
Finalmente, Demartín subrayó que “vamos a seguir trabajando para que más familias de la ciudad puedan regularizar su situación y acceder a la propiedad de la tierra en la que habitan”.
El frente aclaró que la ex gobernadora de Tierra del Fuego no se incorpora a sus filas y denunció que la versión fue una fake news.
"Milei visitó Tierra del Fuego sin soluciones y generando más zozobra", dijo Gastón DíazTierra del Fuego01/10/2025
El candidato a senador nacional por el Frente Defendamos Tierra del Fuego expresó un fuerte rechazo a la manera en que el mandatario se presentó en la provincia.
Defendamos Tierra del Fuego salió a cuestionar a candidato libertario por apoyo a base extranjeraTierra del Fuego30/09/2025
El frente emitió un comunicado donde cuestionó las declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, a favor de una base militar de EE.UU. en Ushuaia y rechazó el arribo de tropas extranjeras.
Dos Santos: "Ojalá Milei anuncie el destrabe de fondos para los fueguinos”Tierra del Fuego30/09/2025
La legisladora provincial advirtió sobre la falta de igualdad en la distribución de recursos y reclamó por obras claves para Tolhuin.
Violencia tras el acto de Milei en Ushuaia: "Dejaron la zona liberada" denunciaron los libertariosTierra del Fuego29/09/2025
El centro de Ushuaia fue escenario de un violento ataque contra los libertarios que se encontraban apoyando al presidente Javier Milei. Gendarmería, Prefectura, la Federal y la Policía Provincial ausentes.
Milei fue recibido por militantes y enfrentó la presión de sindicatos que intentaron frustrar su actoTierra del Fuego29/09/2025
El Presidente debió cambiar el lugar del encuentro por la avanzada sindical, pero finalmente habló ante sus simpatizantes en el centro de la ciudad.
Antes del acto central en el centro de la ciudad, el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia visitaron una de las principales fábricas electrónicas de Tierra del Fuego.
Zelenski acusa a Rusia de crear riesgo nuclear tras ataque que dejó sin luz a ChernóbilMundo02/10/2025
El presidente ucraniano denunció que Moscú organizó un corte eléctrico que afectó a la central desmantelada de Chernóbil y que no resuelve la falta de suministro en Zaporiyia.
La Cámara de Diputados votó ampliar el mínimo no imponible del impuesto a la renta, beneficiando a 16 millones de brasileños desde 2026, por el contrario se eleva el impuesto a los que más ganan.
Prefectura Naval realizó dos aeroevacuaciones en el mar y salvó dos vidas en menos de 24 horasNacionales02/10/2025
Con helicópteros, aviones y personal especializado, la Autoridad Marítima realizó dos operativos de aeroevacuación en Viedma y Bahía Blanca.