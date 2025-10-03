Trump pide a Israel cesar los bombardeos en Gaza tras acuerdo preliminar con Hamas

El humo y el fuego se elevan de un ataque aéreo israelí contra la Torre Macca, un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, el domingo 28 de septiembre | Foto: Associated Press

El humo y el fuego se elevan de un ataque aéreo israelí contra la Torre Macca, un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, el domingo 28 de septiembre | Foto: Associated Press

El presidente Donald Trump instó el viernes a Israel a detener de inmediato los bombardeos sobre Gaza, luego de que Hamas aceptara liberar rehenes y algunos otros términos incluidos en un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Trump dio al grupo palestino hasta el domingo para aceptar el plan de 20 puntos, advirtiendo que, de no hacerlo, enfrentarían graves consecuencias. “¡Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida! Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la PAZ buscada desde hace mucho tiempo en el Medio Oriente”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

A pesar del mensaje presidencial, los bombardeos continuaron según reportes de los residentes de Gaza. Tanques israelíes atacaron la calle Talateni, una arteria clave en el corazón de la ciudad, mientras que los aviones militares intensificaron los ataques en el vecindario de Remal, golpeando varias viviendas apenas una hora después de que Hamas emitiera su declaración oficial.

La situación refleja la complejidad del conflicto, con la diplomacia estadounidense intentando mediar mientras los combates sobre el terreno continúan y la población civil sigue siendo gravemente afectada.