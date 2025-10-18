El índice de precios al consumidor tuvo una leve aceleración respecto de agosto. En los últimos 12 meses la inflación alcanzó el 31,8%. Vivienda, Educación y Transporte fueron los rubros con mayores aumentos.
Las familias argentinas enfrentan el mayor nivel de deuda impaga desde 2010
La morosidad de las familias argentinas subió por décimo mes consecutivo en agosto y alcanzó el 6,6% del total de créditos, el nivel más alto en al menos 15 años.Economía18/10/2025
La morosidad de las familias argentinas subió por décimo mes consecutivo en agosto y alcanzó el 6,6% del total de créditos, el nivel más alto en al menos 15 años, según idio a conocer el Banco Central (BCRA) en su último Informe sobre bancos.
La irregularidad de los préstamos a los hogares avanzó 0,9 puntos porcentuales respecto de julio, marcando un nuevo máximo desde que la autoridad monetaria comenzó sus registros en 2010.
Si bien el BCRA aún no actualizó el detalle por tipo de crédito, los meses previos mostraban que los mayores incrementos de mora se concentraban en los préstamos personales y el financiamiento con tarjetas de crédito.
En el caso de las empresas, la irregularidad se ubicó en 1,4%, la cifra más alta desde inicios de 2024. En conjunto, la morosidad total del sistema —sumando familias y firmas— trepó al 3,7%, medio punto por encima del mes anterior.
Tasas altas y salarios que no alcanzan
Durante agosto, la tasa nominal anual (TNA) promedio para préstamos personales fue del 74%, muy por encima de la inflación esperada. En septiembre y octubre, el rendimiento se mantuvo incluso por encima del 80%, con picos diarios del 87%.
A la vez, los salarios reales continúan rezagados frente al costo de vida. Aunque los ingresos de los trabajadores formales privados registraron en julio su tercer mes consecutivo de mejora, aún se mantienen por debajo del pico de febrero, que ya era bajo en términos históricos.
El consumo interno sigue debilitado y todos los rubros registraron descensos, con el sector textil como el más afectado. El 55% de los comerciantes señalaron que la situación se mantiene igual que hace un año y el 38% afirmó que empeoró.
El movimiento turístico por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural creció un 2,1% respecto del año pasado, pero hubo menos tiempo de estadía y gasto más cuidado, lo que provocó una caída real frente al 2024.
Septiembre marcó un crecimiento en la venta de usados y el Gol es el rey del mercado de usadosEconomía05/10/2025
En septiembre se vendieron 171.364 vehículos usados, un 5,45% más que en 2024. El Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking con más de 9.300 unidades comercializadas.
La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo.
A través de resoluciones, el Gobierno aprobó incrementos en el transporte, distribución y un cargo adicional destinado a subsidiar consumos residenciales de gas.
El Gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles que impacta en nafta y gasoilEconomía01/10/2025
La actualización impositiva que debía comenzar en octubre ahora pasará a regir desde el 1° de noviembre.
El Gobierno lanza nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en supermercadosEconomía30/09/2025
El programa ofrece descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados del país
El Gobierno aprobó nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad para octubreEconomía30/09/2025
Bajo el argumento de “sincerar los costos reales de los servicios públicos energéticos”, el Ministerio de Economía aprobó aumentos energéticos, incluyendo Tierra del Fuego, y el servicio de gas.
El Banco Central reinstauró el cepo cambiario y extendió la restricción cruzada a todas las personasEconomía26/09/2025
Ahora quienes compren dólar oficial no podrán operar con MEP o CCL durante 90 días
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
Escándalo en el Puerto de Ushuaia: denuncias, auditoría y una respuesta de la DPPTierra del Fuego16/10/2025
Una inspección nacional detectó graves fallas operativas y de infraestructura en el puerto fueguino. Desde la Dirección Provincial de Puertos desmintieron una posible intervención y denunciaron un trasfondo político.
El Ministerio de Justicia aprobó nuevas disposiciones que amplían el funcionamiento del Registro Único Virtual (RUV) y el sistema RUNA, permitiendo tramitar de forma remota la inscripción de vehículos 0 km.
Los fabricantes tendrán tres años para establecer un cargador universal para todos los dispositivos y esa medida será de cumplimiento obligatorio a partir de finales de 2028.
Ushuaia | Echaron a 43 marineros del buque Tai An y denuncian falta de pago de salariosTierra del Fuego17/10/2025
La empresa Prodesur S.A., del empresario chino Liu Zhijiang, desvinculó a parte de la tripulación mientras el resto reclama el cobro de haberes de septiembre. El gremio SOMU denunció ante el Ministerio de Trabajo la reiterada falta de aportes y contribuciones.