Las familias argentinas enfrentan el mayor nivel de deuda impaga desde 2010

La morosidad de las familias argentinas subió por décimo mes consecutivo en agosto y alcanzó el 6,6% del total de créditos, el nivel más alto en al menos 15 años, según idio a conocer el Banco Central (BCRA) en su último Informe sobre bancos.

La irregularidad de los préstamos a los hogares avanzó 0,9 puntos porcentuales respecto de julio, marcando un nuevo máximo desde que la autoridad monetaria comenzó sus registros en 2010.

Si bien el BCRA aún no actualizó el detalle por tipo de crédito, los meses previos mostraban que los mayores incrementos de mora se concentraban en los préstamos personales y el financiamiento con tarjetas de crédito.

En el caso de las empresas, la irregularidad se ubicó en 1,4%, la cifra más alta desde inicios de 2024. En conjunto, la morosidad total del sistema —sumando familias y firmas— trepó al 3,7%, medio punto por encima del mes anterior.

Tasas altas y salarios que no alcanzan

Durante agosto, la tasa nominal anual (TNA) promedio para préstamos personales fue del 74%, muy por encima de la inflación esperada. En septiembre y octubre, el rendimiento se mantuvo incluso por encima del 80%, con picos diarios del 87%.

A la vez, los salarios reales continúan rezagados frente al costo de vida. Aunque los ingresos de los trabajadores formales privados registraron en julio su tercer mes consecutivo de mejora, aún se mantienen por debajo del pico de febrero, que ya era bajo en términos históricos.