El Gobierno actualiza los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad

El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) oficializaron este miércoles la Resolución Conjunta 2/2025, mediante la cual se dispone una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Según la normativa, la medida regirá desde el 1° de octubre de 2025 y forma parte del proceso de revisión periódica del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que define los valores que se abonan por los distintos servicios de atención y apoyo a personas con discapacidad en todo el país.

Además, la resolución ratifica la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, con el objetivo de compensar los mayores costos operativos que enfrentan los prestadores de la región.

La actualización se enmarca en la Decisión Administrativa N° 24/2025, que readecuó los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional y amplió el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacer frente a los nuevos valores.

El documento lleva la firma del ministro de Salud, Mario Iván Lugones, y del interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, designado en el marco del Decreto 601/2025 que dispuso la intervención del organismo.