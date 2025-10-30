La pieza de plata recuerda el mítico segundo gol de Maradona ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales. Solo se emitirán 2.500 unidades para el mercado nacional y ya están agotadas.
El Gobierno actualiza los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad
La medida, firmada por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, establece un aumento a partir del 1° de octubre y mantiene un adicional del 20% para las provincias patagónicas.Economía30/10/2025
El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) oficializaron este miércoles la Resolución Conjunta 2/2025, mediante la cual se dispone una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Según la normativa, la medida regirá desde el 1° de octubre de 2025 y forma parte del proceso de revisión periódica del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que define los valores que se abonan por los distintos servicios de atención y apoyo a personas con discapacidad en todo el país.
Además, la resolución ratifica la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, con el objetivo de compensar los mayores costos operativos que enfrentan los prestadores de la región.
La actualización se enmarca en la Decisión Administrativa N° 24/2025, que readecuó los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional y amplió el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacer frente a los nuevos valores.
El documento lleva la firma del ministro de Salud, Mario Iván Lugones, y del interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, designado en el marco del Decreto 601/2025 que dispuso la intervención del organismo.
El Gobierno nacional resolvió mantener el bono cuyo monto quedó obsoleto ante la devaluación y la inflación. El mismo había sido implementado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa en 2023.
El aumento de la deuda refleja la presión sobre los ingresos familiares, que recurren a las tarjetas para alimentos y servicios dolarizados, mientras los intereses continúan en niveles elevados.
Después de votar, la economía espera: el dólar alto y el pulso de la incertidumbreEconomía22/10/2025
El Gobierno busca contener la subida de la divisa norteamericana, en medio de una incertidumbre sobre lo que pasará luego de las elecciones. Caputo salió a decir que "no va a haber ningún cambio al esquema actual".
El Banco Central confirmó la operación y el Presidente Milei afirmó que servirá como respaldo ante eventuales dificultades de acceso al crédito.
Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de bajaEconomía19/10/2025
El 41,7% de los comercios vendió lo esperado, mientras que el 35% tuvo resultados inferiores y solo el 23% superó sus previsiones. Solo el rubro electrodomésticos mostró una leve mejora real.
La morosidad de las familias argentinas subió por décimo mes consecutivo en agosto y alcanzó el 6,6% del total de créditos, el nivel más alto en al menos 15 años.
El índice de precios al consumidor tuvo una leve aceleración respecto de agosto. En los últimos 12 meses la inflación alcanzó el 31,8%. Vivienda, Educación y Transporte fueron los rubros con mayores aumentos.
El consumo interno sigue debilitado y todos los rubros registraron descensos, con el sector textil como el más afectado. El 55% de los comerciantes señalaron que la situación se mantiene igual que hace un año y el 38% afirmó que empeoró.
El movimiento turístico por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural creció un 2,1% respecto del año pasado, pero hubo menos tiempo de estadía y gasto más cuidado, lo que provocó una caída real frente al 2024.
El Municipio y la empresa CityBus completaron la instalación de antenas Starlink en los colectivos urbanos, ofreciendo conexión Wi-Fi libre para los pasajeros.
La iniciativa retoma la “Ley de promoción de inversiones y empleo”, presentada por la diputada de La Libertad Avanza en diciembre de 2024, e incorpora medidas de flexibilización, incentivos fiscales y nuevas modalidades de contratación.
Santa Cruz | Caleta Olivia declaró la Emergencia Hídrica ante la crisis de abastecimientoNacionales29/10/2025
El intendente Pablo Carrizo firmó el decreto que declara la Emergencia Hídrica en la ciudad santacruceña y con eso alquilará vehículos que transporten agua a los afectados por falta de servicios.
El sector de la "bombonerita" fue históricamente un espacio de recreación de la comunidad boliviana. Ahora avanzan con una plaza que contará 400 metros cuadrados, que integrará espacios de recreación y paseo.
Asciende a 119 los muertos en Río Janeiro en la redada policial más grande contra los narcos
En el golpe contra los narcos participaron unos 2.500 policías y soldados en las favelas de Penha y Complexo de Alemao.