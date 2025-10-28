El BCRA lanza una moneda conmemorativa de la Copa Mundial de Fútbol 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en homenaje a los 40 años del histórico segundo gol de Diego Maradona ante Inglaterra, en el Mundial de México 1986. La jugada, considerada la mejor de todos los tiempos, es el motivo central del diseño.

La emisión forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que reunirá piezas emitidas por distintos países. El BCRA ya había participado en las ediciones anteriores de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, donde la Argentina se consagró campeona del mundo.

La Copa de 2026 será la primera en disputarse en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

En su anverso, la moneda muestra una pelota atravesando el campo de la pieza, como alegoría de la pasión futbolera, con las leyendas República Argentina y Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el reverso, se ilustra el esquema de la célebre jugada de 1986, indicando la trayectoria de la pelota y los rivales eludidos, junto con el valor facial simbólico de $10 y el año de acuñación 2025.

Fabricada en plata 925, la moneda tiene un peso de 27 gramos, un diámetro de 40 milímetros y canto estriado. Se acuñaron 2.500 unidades para el mercado nacional, mientras que una versión en oro de diseño similar será comercializada a nivel internacional.

El diseño estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y las piezas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.

Moneda agotada

La WEB del BCRA ofrecía la opción de compra de la moneda, sin embargo se agotó y ya no se puede comprar.