El BCRA lanza una moneda conmemorativa de la Copa Mundial de Fútbol 2026
La pieza de plata recuerda el mítico segundo gol de Maradona ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales. Solo se emitirán 2.500 unidades para el mercado nacional y ya están agotadas.Economía28/10/2025
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en homenaje a los 40 años del histórico segundo gol de Diego Maradona ante Inglaterra, en el Mundial de México 1986. La jugada, considerada la mejor de todos los tiempos, es el motivo central del diseño.
La emisión forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que reunirá piezas emitidas por distintos países. El BCRA ya había participado en las ediciones anteriores de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, donde la Argentina se consagró campeona del mundo.
La Copa de 2026 será la primera en disputarse en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.
En su anverso, la moneda muestra una pelota atravesando el campo de la pieza, como alegoría de la pasión futbolera, con las leyendas República Argentina y Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el reverso, se ilustra el esquema de la célebre jugada de 1986, indicando la trayectoria de la pelota y los rivales eludidos, junto con el valor facial simbólico de $10 y el año de acuñación 2025.
Fabricada en plata 925, la moneda tiene un peso de 27 gramos, un diámetro de 40 milímetros y canto estriado. Se acuñaron 2.500 unidades para el mercado nacional, mientras que una versión en oro de diseño similar será comercializada a nivel internacional.
El diseño estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y las piezas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.
Moneda agotada
La WEB del BCRA ofrecía la opción de compra de la moneda, sin embargo se agotó y ya no se puede comprar.
Elecciones 2025: Los libertarios les ganaron a los kirchneristas en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/10/2025
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
Elecciones 2025 | Los libertarios arrasaron en Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y en la AntártidaTierra del Fuego26/10/2025
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
Miguel Rodríguez, el ex policía y carpintero misionero que llega al Congreso por Tierra del FuegoTierra del Fuego27/10/2025
Ex suboficial de la policía provincial, emprendedor y hoy diputado electo por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez es el diputado electo por la Provincia.
Gisela Dos Santos: “Los jóvenes fueguinos nos sorprenden con su creatividad y visión emprendedora”Tierra del Fuego27/10/2025
La Legisladora destacó la articulación entre el Ministerio de Economía de la Provincia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, CAME y las áreas locales de Tolhuin, durante el cierre del Programa Jóvenes Empresarios Fueguinos.
Elecciones 2025 | Díaz aseguró que el resultado "ratifica que somos una alternativa de un Estado que se hace cargo"Tierra del Fuego28/10/2025
El ex candidato a senador por Defendamos Tierra del Fuego fue duro contra las administraciones del Estado que no funcionan y dijo que el espacio que lidera Martín Perez ratifica una "alternativa". Además, comprendió el voto libertario.