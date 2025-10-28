El aumento de la deuda refleja la presión sobre los ingresos familiares, que recurren a las tarjetas para alimentos y servicios dolarizados, mientras los intereses continúan en niveles elevados.
El Gobierno mantiene el bono de $70.000 para jubilados establecido en el 2023
El Gobierno nacional resolvió mantener el bono cuyo monto quedó obsoleto ante la devaluación y la inflación. El mismo había sido implementado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa en 2023.Economía28/10/2025
El Gobierno nacional resolvió mantener el bono extraordinario previsional de $70.000 que originalmente había sido implementado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa en 2023, y que desde entonces se viene otorgando a los jubilados y pensionados de menores ingresos.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y establece que el beneficio será abonado en noviembre de 2025.
El bono alcanzará a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de pensiones no contributivas (por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más) y pensiones graciables.
Montos y condiciones:
- Quienes perciban hasta un haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000.
- Quienes cobren más que el haber mínimo, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más $70.000.
- En caso de pensiones compartidas, se considerará un único titular.
El decreto justifica la continuidad del bono como una "forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por la anterior fórmula de movilidad (Ley 27.609)" y de preservar el ingreso real de los adultos mayores, sin embargo el monto quedó obsoleto frente a la devaluación implementada en los primeros días del gobierno de Javier Milei, sumada a la inflación de estos casi dos años.
La ANSES será la encargada de reglamentar y ejecutar el pago, mientras que la Jefatura de Gabinete realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias.
