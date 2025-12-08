El gasto total ascendió a $249.370 millones y viajaron más personas que en el 2023 cuando hubo un fin de semana largo. Por la difícil economía, la gente hace estadías más cortas.
Las ventas minoristas pymes sufrieron una fuerte caída en noviembre
El único rubro en alza fue Farmacia y crece la percepción de deterioro y cae la inversión. El 37% de los comercios asegura que la situación "empeoró".Economía08/12/2025
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una baja interanual del 4,1% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada la contracción fue aún mayor con el 9,1%. El dato contrasta con octubre, cuando la caída interanual había sido del 1,4%, pero con un incremento mensual del 2,8%, lo que muestra un retroceso más marcado en la actividad comercial.
El relevamiento de CAME mostró que el 54,2% de los comercios percibe estabilidad frente al año pasado, pero creció al 37% la proporción de quienes aseguran que la situación empeoró, cuatro puntos más que en octubre. Esta variación revierte parcialmente la mejora en el ánimo empresario observada el mes previo.
A pesar del escenario de consumo debilitado, casi la mitad del sector (48,6%) anticipa una mejora para el próximo año.
Un 43,7% espera estabilidad y solo 7,7% prevé una evolución negativa. Sin embargo, el clima de inversión continúa condicionado: el 60,1% considera desfavorable realizar desembolsos de capital en el contexto actual.
Desempeño por rubros: retrocesos generalizados
Seis de los siete rubros relevados mostraron caídas interanuales. Los más afectados fueron:
- Perfumería: -17%
- Bazar y decoración: -9,7%
- Alimentos y bebidas: -5,9%
- El único sector con resultado positivo fue Farmacia, que registró una suba del 1,8%.
Un consumo con dos velocidades
El informe destaca que noviembre consolidó un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y la reducción de los límites de financiación intensificaron la diferencia entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables. La actividad se movió bajo un enfoque de transición, con altos niveles de cautela y freno en inversiones ante la incertidumbre de costos y competencia.
Aun así, el sector comercial sostiene expectativas optimistas para el próximo año, apostando a un reordenamiento macroeconómico que permita mejorar la demanda interna y recuperar dinamismo durante 2026.
VIDEO | Caputo confirmó que Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a 2029Economía05/12/2025
El ministro de Economía anunció que el país regresará al financiamiento voluntario tras siete años, con una colocación destinada a refinanciar vencimientos y permitir la acumulación de reservas del Banco Central.
Las terminales fabricaron 37.961 unidades en el mes, lo que representa una baja del 19,6% respecto de octubre y un descenso del 29,3% en comparación con noviembre de 2024.
La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.
Asignaron 50 mil autos eléctricos e híbridos para la importación sin arancel para 2026Economía03/12/2025
La convocatoria abarca vehículos eléctricos puros, híbridos, híbridos mild e híbridos enchufables, todos con un valor de origen de hasta 16.000 dólares. En total, se aprobaron 71 modelos de 32 marcas.
Ahora ARCA cambia el régimen del IVA y más personas serán alcanzadas en la venta y prestaciones de servicios onlineEconomía02/12/2025
El nuevo régimen aplicará para quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, tanto nuevas como usadas, para los locadores de obra y los prestadores de servicios a través de plataformas online, desde este diciembre.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
Jubilados | El Gobierno recurre nuevamente al bono de 70 mil pesos creado por Massa en 2023Economía01/12/2025
En diciembre las jubilaciones volverán a percibir el bono que se mantiene desde el 2023 y no habrá un refuerzo durante el mes de las fiestas de fin de año. El sistema previsional continúa dependiendo de bonos para sostener los haberes más bajos.
Caputo aprobó un incremento del 7,5% a la tarifa de gas de noviembre y otro aumento en diciembreEconomía28/11/2025
El Ministerio de Economía argumenta que el Estado nacional ya no puede sostener subsidios generalizados debido a la situación fiscal y aplicará el aumento directamente en las facturaciones, sin que generen ganancias en las distribuidoras o empresas.
El Gobierno vuelve a postergar parte del aumento impositivo a los combustibles y traslada el impacto completo a enero de 2026Economía28/11/2025
El gobierno decidió postergar la aplicación del aumento del impuesto a los combustibles previsto para el 1 de diciembre y que hubiera generado un aumento en la aceleración de la inflación. El golpe el bolsillo vendrá en enero.
