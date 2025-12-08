Las ventas minoristas pymes sufrieron una fuerte caída en noviembre

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una baja interanual del 4,1% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada la contracción fue aún mayor con el 9,1%. El dato contrasta con octubre, cuando la caída interanual había sido del 1,4%, pero con un incremento mensual del 2,8%, lo que muestra un retroceso más marcado en la actividad comercial.

El relevamiento de CAME mostró que el 54,2% de los comercios percibe estabilidad frente al año pasado, pero creció al 37% la proporción de quienes aseguran que la situación empeoró, cuatro puntos más que en octubre. Esta variación revierte parcialmente la mejora en el ánimo empresario observada el mes previo.

A pesar del escenario de consumo debilitado, casi la mitad del sector (48,6%) anticipa una mejora para el próximo año.

Un 43,7% espera estabilidad y solo 7,7% prevé una evolución negativa. Sin embargo, el clima de inversión continúa condicionado: el 60,1% considera desfavorable realizar desembolsos de capital en el contexto actual.

Desempeño por rubros: retrocesos generalizados

Seis de los siete rubros relevados mostraron caídas interanuales. Los más afectados fueron:

Perfumería: -17% Bazar y decoración: -9,7% Alimentos y bebidas: -5,9% El único sector con resultado positivo fue Farmacia, que registró una suba del 1,8%.

Un consumo con dos velocidades

El informe destaca que noviembre consolidó un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y la reducción de los límites de financiación intensificaron la diferencia entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables. La actividad se movió bajo un enfoque de transición, con altos niveles de cautela y freno en inversiones ante la incertidumbre de costos y competencia.

Aun así, el sector comercial sostiene expectativas optimistas para el próximo año, apostando a un reordenamiento macroeconómico que permita mejorar la demanda interna y recuperar dinamismo durante 2026.