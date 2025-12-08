1,4 millones de personas viajaron por el fin de semana largo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que 1.377.810 turistas se movilizaron por todo el país durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, marcando un incremento del 43,5% respecto al mismo feriado de 2023. El gasto total ascendió a $249.370 millones, consolidando a diciembre como un mes clave para impulsar la temporada de verano.

Según el relevamiento difundido este domingo, el clima inestable con pronósticos de tormentas moderó la decisión de viaje en algunos destinos; sin embargo, el movimiento turístico mostró un desempeño “sólido” para esta época del año.

Estadías más cortas, pero mayor gasto real

La estadía promedio fue de dos noches —por debajo de las 2,6 noches de 2023— en línea con una tendencia marcada por menores presupuestos familiares y escapadas más breves.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $90.495, creciendo un 8,8% en términos reales frente al año pasado. Este comportamiento, indicó CAME, revela un “mayor esfuerzo de consumo” concentrado en servicios esenciales y experiencias de alto valor.

En total, el impacto económico del fin de semana largo fue 20,1% superior en comparación con 2023.

Principales destinos y desempeño por regiones

Los destinos con mayor movimiento fueron Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron ciudades con fuerte impronta religiosa como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

Un año con ocho fines de semana largos

Entre enero y diciembre de 2025 se celebraron ocho fines de semana largos, en los que viajaron 13.342.750 turistas y se generó un movimiento económico estimado en $2.971.578 millones (equivalentes a US$ 2.030 millones).

El informe remarcó que estos feriados tuvieron un “efecto dinamizador clave” sobre las economías regionales y miles de pymes vinculadas al sector.