El único rubro en alza fue Farmacia y crece la percepción de deterioro y cae la inversión. El 37% de los comercios asegura que la situación "empeoró".
1,4 millones de personas viajaron por el fin de semana largo
El gasto total ascendió a $249.370 millones y viajaron más personas que en el 2023 cuando hubo un fin de semana largo. Por la difícil economía, la gente hace estadías más cortas.Economía08/12/2025
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que 1.377.810 turistas se movilizaron por todo el país durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, marcando un incremento del 43,5% respecto al mismo feriado de 2023. El gasto total ascendió a $249.370 millones, consolidando a diciembre como un mes clave para impulsar la temporada de verano.
Según el relevamiento difundido este domingo, el clima inestable con pronósticos de tormentas moderó la decisión de viaje en algunos destinos; sin embargo, el movimiento turístico mostró un desempeño “sólido” para esta época del año.
Estadías más cortas, pero mayor gasto real
La estadía promedio fue de dos noches —por debajo de las 2,6 noches de 2023— en línea con una tendencia marcada por menores presupuestos familiares y escapadas más breves.
El gasto promedio diario por turista alcanzó los $90.495, creciendo un 8,8% en términos reales frente al año pasado. Este comportamiento, indicó CAME, revela un “mayor esfuerzo de consumo” concentrado en servicios esenciales y experiencias de alto valor.
En total, el impacto económico del fin de semana largo fue 20,1% superior en comparación con 2023.
Principales destinos y desempeño por regiones
Los destinos con mayor movimiento fueron Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron ciudades con fuerte impronta religiosa como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.
Un año con ocho fines de semana largos
Entre enero y diciembre de 2025 se celebraron ocho fines de semana largos, en los que viajaron 13.342.750 turistas y se generó un movimiento económico estimado en $2.971.578 millones (equivalentes a US$ 2.030 millones).
El informe remarcó que estos feriados tuvieron un “efecto dinamizador clave” sobre las economías regionales y miles de pymes vinculadas al sector.
VIDEO | Caputo confirmó que Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a 2029Economía05/12/2025
El ministro de Economía anunció que el país regresará al financiamiento voluntario tras siete años, con una colocación destinada a refinanciar vencimientos y permitir la acumulación de reservas del Banco Central.
Las terminales fabricaron 37.961 unidades en el mes, lo que representa una baja del 19,6% respecto de octubre y un descenso del 29,3% en comparación con noviembre de 2024.
La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.
Asignaron 50 mil autos eléctricos e híbridos para la importación sin arancel para 2026Economía03/12/2025
La convocatoria abarca vehículos eléctricos puros, híbridos, híbridos mild e híbridos enchufables, todos con un valor de origen de hasta 16.000 dólares. En total, se aprobaron 71 modelos de 32 marcas.
Ahora ARCA cambia el régimen del IVA y más personas serán alcanzadas en la venta y prestaciones de servicios onlineEconomía02/12/2025
El nuevo régimen aplicará para quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, tanto nuevas como usadas, para los locadores de obra y los prestadores de servicios a través de plataformas online, desde este diciembre.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
Jubilados | El Gobierno recurre nuevamente al bono de 70 mil pesos creado por Massa en 2023Economía01/12/2025
En diciembre las jubilaciones volverán a percibir el bono que se mantiene desde el 2023 y no habrá un refuerzo durante el mes de las fiestas de fin de año. El sistema previsional continúa dependiendo de bonos para sostener los haberes más bajos.
Caputo aprobó un incremento del 7,5% a la tarifa de gas de noviembre y otro aumento en diciembreEconomía28/11/2025
El Ministerio de Economía argumenta que el Estado nacional ya no puede sostener subsidios generalizados debido a la situación fiscal y aplicará el aumento directamente en las facturaciones, sin que generen ganancias en las distribuidoras o empresas.
El Gobierno vuelve a postergar parte del aumento impositivo a los combustibles y traslada el impacto completo a enero de 2026Economía28/11/2025
El gobierno decidió postergar la aplicación del aumento del impuesto a los combustibles previsto para el 1 de diciembre y que hubiera generado un aumento en la aceleración de la inflación. El golpe el bolsillo vendrá en enero.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
Habrá espectáculos, juegos, patio gastronómico y un amplio dispositivo de seguridad y accesibilidad. Luck Ra será el show antes del encendido del árbol.
Washington aportó USD 40 millones, avaló la transferencia desde Dinamarca y brindará entrenamiento y soporte para la modernización aérea argentina
El siniestro sucedió en 12 de Octubre y Cabo Moyano donde un motociclista y su acompañante fueron trasladados al Hospital.
El turista, oriundo de distrito bonaerense de Avellaneda, sufrió una descompensación en una caminata al Ojo del Albino; fue evacuado en helicóptero pero no sobrevivió.