La Armada Argentina opera junto a buques de Estados Unidos en el Mar Argentino
Nacionales30/04/2026
Unidades nacionales participan del Passex 2026 con el portaaviones USS Nimitz en aguas de la Zona Económica Exclusiva, en un despliegue orientado a fortalecer la interoperabilidad militar.
+Noticias
El Gobierno elevó a $8 millones el monto para quienes aporten datos sobre el paradero de Bruno Alberto Gentiletti, visto por última vez en 1997.
Aumentan las tarifas de luz desde mayo y el Gobierno de Milei avanza en la quita de subsidiosNacionales04/05/2026
El Gobierno nacional oficializó nuevos cuadros tarifarios que implican subas en el servicio eléctrico y una reducción progresiva de los subsidios. El ajuste impactará en las facturas de los usuarios a partir de mayo.
Concluyó el ejercicio naval entre Argentina y Estados Unidos en el Atlántico SurNacionales02/05/2026
Durante tres días, unidades de ambas armadas realizaron maniobras combinadas en el marco del Passex 2026, con operaciones aéreas, navegación táctica, y la participación del portaviones USS Nimitz.
Milei visitó el portaaviones USS Nimitz en medio de ejercicios navales con Estados UnidosNacionales30/04/2026
El Presidente recorrió la nave en el Mar Argentino junto a funcionarios de su gabinete, en el marco del Passex 2026 y en un contexto de cooperación militar bilateral.
"¿Va a terminar como Espert?: Martínez va por la cabeza de Adorni y pone en marcha la moción de censuraNacionales29/04/2026
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados endureció sus críticas contra el Jefe de Gabinete y advirtió sobre una avanzada parlamentaria opositora y hasta de algunos oficialistas para removerlo del cargo.
Helicópteros argentinos ya operan en el portaaviones USS Nimitz en el Mar ArgentinoNacionales28/04/2026
Helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la Armada Argentina comenzaron a operar a bordo del portaaviones USS Nimitz, a los que se suman el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” para integrarse al ejercicio internacional Passex 2026.
Villarruel a los kelpers: "Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país"Nacionales25/04/2026
La Vicepresidenta afirmó que la soberanía de las Islas Malvinas debe resolverse entre Argentina y el Reino Unido, y sostuvo que los isleños “son ingleses que viven en territorio argentino”.
La Justicia archivó la causa contra Adorni por el uso del avión oficial junto a su esposaNacionales24/04/2026
El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por el viaje de la esposa del funcionario a Estados Unidos al considerar que no hubo gasto extra ni irregularidades.
Milei afirmó que hace “todo lo humanamente posible” para recuperar Malvinas tras la filtración del PentágonoNacionales24/04/2026
El Presidente se pronunció luego de que trascendiera un supuesto cambio de postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas y aseguró que la soberanía argentina “no se negocia”.
Chubut | Comenzó la elaboración de una hoja de ruta sobre el Parque Nacional tras el incendio forestalNacionales24/04/2026
Parques Nacionales avanza con un plan integral para reorganizar la gestión y recuperar las áreas afectadas por el fuego que arrasó más de 16.000 hectáreas.
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Ushuaia homenajeó a los caídos del ARA General Belgrano a 44 años de su hundimientoTierra del Fuego03/05/2026
La ceremonia se realizó en la Plaza Islas Malvinas con la participación de autoridades, veteranos y vecinos, en recuerdo de los 323 tripulantes fallecidos durante la guerra de 1982.
Docentes del SUTEF harán retención de servicios por el retraso en el pago del material didáctico03/05/2026
El gremio docente advirtió que la medida de fuerza comenzará este lunes afectando a la educación pública.
Alerta sanitaria internacional por brote en un crucero que partió de Ushuaia: tres muertos y casos bajo investigación03/05/2026
Se trata del buque de expedición polar MV Hondius. La OMS confirmó que hay un caso positivo de hantavirus y otros cinco sospechosos. Investigan si hubo contagio entre personas dentro de la embarcación.
El Gobierno fueguino descarta casos de hantavirus en la Provincia y espera información oficial por el crucero MV HondiusAHORA 2403/05/2026
Salud provincial aseguró que no hay confirmaciones vinculadas a Tierra del Fuego y pidió cautela ante versiones difundidas en medios internacionales.
Tragedia en Colombia: un Monster Truck embistió al público y dejó al menos tres muertos y más de 30 heridosMundo04/05/2026
VIDEO | El hecho ocurrió en el sector Boulevard Rose de Popayán, donde el vehículo habría sufrido una falla en los frenos durante una exhibición.