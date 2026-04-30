La Armada Argentina opera junto a buques de Estados Unidos en el Mar Argentino

Unidades de la Armada Argentina participan de un ejercicio naval conjunto con la Marina de los Estados Unidos en el mar argentino, en el marco del Passex 2026. Las maniobras se desarrollaron junto al portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que se encuentran en tránsito por aguas jurisdiccionales.

Según informó la Armada Argentina, la actividad, autorizada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 264/2026, comenzó el martes 28 de abril cuando unidades de la Flota de Mar argentina se dirigieron hacia el sur para integrarse a las operaciones en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Ese mismo día, el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales se incorporaron al ejercicio, donde ya operaban helicópteros Sea King de la Aviación Naval. Las maniobras iniciales incluyeron formaciones navales y ejercicios coordinados a la altura de Trelew, con apoyo aéreo de una aeronave P-3C Orion.

Durante esa etapa, se realizó un ejercicio de defensa aérea que simuló ataques de aviones F-18 contra la formación naval, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta conjunta.

Al día siguiente, a la altura de Necochea, se sumaron nuevas unidades argentinas: el destructor ARA Sarandí, la corbeta ARA Robinson y los patrulleros oceánicos ARA Piedrabuena y ARA Contraalmirante Cordero, que realizaban previamente tareas de adiestramiento.

Las jornadas incluyeron maniobras de comunicaciones, ejercicios tácticos, navegación en formaciones complejas y operaciones aéreas combinadas. También se llevó a cabo el tradicional “photoex”, una práctica de registro fotográfico de las unidades en navegación, y una navegación en columna frente a Mar del Plata, en la que participaron todas las unidades de superficie excepto el portaaviones estadounidense.

En paralelo, se desarrollaron actividades de intercambio entre autoridades militares de ambos países. Está previsto además que se realicen demostraciones aéreas con aviones F-18 y helicópteros Seahawk.

El Passex es un tipo de ejercitación de oportunidad que se realiza cuando unidades extranjeras transitan por una zona determinada, y tiene como finalidad mejorar la coordinación operativa entre fuerzas navales. Según fuentes oficiales, estas prácticas buscan reforzar la capacidad de respuesta conjunta y la vigilancia en el Atlántico Sur.