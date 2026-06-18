Seguridad Vial unificó el sistema de infracciones que descuentan puntos de la licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó una medida destinada a unificar el sistema de infracciones de tránsito en todo el país y fortalecer la aplicación del sistema de scoring que rige para las licencias de conducir.

A través de la Disposición 167/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo aprobó un conjunto de códigos únicos para identificar cada una de las infracciones contempladas en el Sistema Nacional de Puntos. La decisión busca homogeneizar criterios entre las distintas jurisdicciones y facilitar el registro de antecedentes de tránsito a nivel nacional.

Según explicó la ANSV, la medida no crea nuevas faltas ni modifica las sanciones vigentes, sino que establece una codificación común para que provincias y municipios puedan registrar de manera uniforme las infracciones que generan descuentos de puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Desde el organismo señalaron que actualmente existe una diversidad de regulaciones locales que dificulta la interoperabilidad entre sistemas y la consolidación de antecedentes. Por ello, se avanzó en la creación de un lenguaje común que permita identificar de manera precisa cada infracción, independientemente de la jurisdicción donde haya sido cometida.

La iniciativa forma parte del proceso de consolidación del sistema de scoring, un mecanismo que prevé la quita de puntos a los conductores que cometen determinadas faltas de tránsito y que fue acordado entre Nación y las provincias en el marco del Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial.

La disposición también establece que los nuevos códigos tendrán un carácter operativo y serán utilizados tanto en el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito como en las actas de infracción emitidas por las distintas jurisdicciones adheridas.

De esta manera, la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca avanzar hacia una mayor coordinación entre provincias y municipios, permitiendo un seguimiento más eficiente de las infracciones y una aplicación uniforme del sistema de puntos en todo el país.

La medida entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será incorporada a los sistemas utilizados por las autoridades de tránsito de las distintas jurisdicciones adheridas al esquema nacional.