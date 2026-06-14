Murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil

El mundo digital y las redes sociales quedaron conmocionados este domingo tras conocerse la muerte del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como "Gaspi", en un trágico accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Según informaron autoridades policiales brasileñas, el siniestro se produjo alrededor de las 9 de la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y posteriormente se precipitaron sobre un estacionamiento perteneciente a un concesionario automotor.

Junto al influencer argentino también perdieron la vida el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree, el director de contenidos de Gaspi, Lucas Vignale, y otras tres personas identificadas como Alexandre Souza, Lucas Brito Chaves y Charles Marsillac, este último piloto de una de las aeronaves involucradas.

Testigos relataron que el impacto se produjo a baja altura y que, tras la colisión, ambas aeronaves cayeron rápidamente sobre el predio, generando escenas de desesperación y una inmediata movilización de equipos de emergencia.

Gaspi se había convertido en una de las figuras más reconocidas del humor y el entretenimiento digital en Argentina, acumulando millones de reproducciones en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok. Su estilo irreverente y sus entrevistas virales lo habían transformado en uno de los creadores de contenido más influyentes de los últimos años.