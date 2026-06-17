La familia de Gaspi desmintió una colecta para repatriar su cuerpo y advirtió sobre posibles estafas
Nacionales17/06/2026
La aclaración fue difundida por Coscu luego de que comenzaran a circular campañas falsas en redes sociales. La familia aseguró que los gastos para repatriar el cuerpo del influencer ya fueron cubiertos y pidió no colaborar con pedidos de dinero no oficiales.
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El Gobierno nacional otorgó 30 días más para que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales adapten sus contratos, facturas y estados de cuenta. Es la cuarta postergación desde que se aprobó la medida en 2025.
Menos turistas viajaron en el fin de semana largo y el movimiento fue el más bajo del añoNacionales15/06/2026
CAME informó que casi un millón de turistas recorrieron el país durante el fin de semana largo y se convirtió en el feriado turístico con menor movimiento de lo que va de 2026.
Gaspar Prim Díaz, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, falleció junto al cantante estadounidense Oliver Tree, tras una colisión aérea en Río de Janeiro.
incorporó un moderno sistema de vigilancia al avión B-200 Cormorán, una de las aeronaves clave para el control del Atlántico Sur, la búsqueda y rescate y el monitoreo de los espacios marítimos nacionales.
Kicillof ironizó sobre el “pendrive” de Adorni: “Estoy buscando uno para guardar los recursos de la Provincia”Nacionales12/06/2026
El gobernador bonaerense apuntó contra el jefe de Gabinete nacional tras la polémica por sus tenencias en Bitcoin y evasión que le hizo al Estado nacional y lanzó una chicana que reavivó la disputa con el Gobierno de Javier Milei.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial ahora podrán recibir denuncias de conductores mediante Whatsapp y según la gravedad impondrá sanciones.
La medida permite que determinadas vacunas virales para bovinos queden exceptuadas de requisitos específicos cuando ya cuenten con autorización por equivalencia en países reconocidos.
"Ahorré en negro": Adorni reconoció que mantuvo ahorros sin declarar durante años y prometió pagar las multasNacionales10/06/2026
El Jefe de Gabinete declaró ahorros por más de 500 mil dólares y reconoció que mantuvo fondos no declarados provenientes de operaciones con criptomonedas realizadas durante su actividad privada.
Con una protesta inspirada en el fútbol, organizaciones internacionales cuestionaron a la empresa por no adoptar estándares de bienestar animal que ya aplican otras cadenas de comida rápida.
“Me golpea profundamente”: Martín Menem habló tras la muerte del directivo que manejaba su empresaNacionales09/06/2026
El titular de Diputados habló de la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, gerente general de la firma que él mismo impulsó en el ámbito privado y pidió frenar las especulaciones mientras avanza la investigación judicial para determinar la causa del fallecimiento.
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La Celeste reaccionó en el segundo tiempo y rescató un empate 1 a 1 gracias a un gol de Maximiliano Araújo. El arquero Mohammed Al-Owais fue clave para sostener el resultado para el conjunto árabe.
El acusado está imputado por haber provocado intencionalmente el incendio de una vivienda en septiembre de 2025, donde murieron dos personas y otras lograron escapar.
Perez cerró su gira por China con reuniones sobre tecnología, energías renovables e inversionesTierra del Fuego16/06/2026
El intendente de Río Grande mantuvo encuentros con empresas líderes, instituciones académicas y organismos de cooperación internacional antes de finalizar su misión oficial en el país asiático.
Freiberger puso el foco en el relleno sanitario y reclamó obras tras las lluvias en UshuaiaTierra del Fuego16/06/2026
La concejal consideró que la repercusión generada por la visita del youtuber Gabino Silva al basural abrió un debate necesario sobre la gestión de residuos. También advirtió que las intensas precipitaciones volvieron a exponer problemas de infraestructura en distintos barrios de la ciudad.