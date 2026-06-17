La familia de Gaspi desmintió una colecta para repatriar su cuerpo y advirtió sobre posibles estafas

En medio del profundo dolor que atraviesan familiares, amigos y seguidores de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como "Gaspi", la familia del creador de contenidos salió a aclarar una versión que comenzó a circular en las redes sociales sobre una supuesta colecta destinada a cubrir los gastos para trasladar sus restos a la Argentina.

El mensaje fue difundido por el streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como "Coscu", quien compartió un comunicado oficial de los familiares del influencer para frenar la circulación de campañas apócrifas que comenzaron a viralizarse en distintas plataformas.

"Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi", señalaron los familiares en el comunicado.

Además, explicaron que gracias al apoyo recibido de manera privada y a la colaboración de un grupo de personas cercanas, ya se logró reunir el dinero necesario para concretar el regreso del cuerpo a la Argentina. "Los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz ya fueron cubiertos", remarcaron.

Ante la aparición de publicaciones solicitando dinero en nombre del joven influencer, la familia fue contundente y advirtió que se trata de maniobras fraudulentas.

"Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa", expresaron.

Asimismo, lamentaron que algunas personas intenten aprovecharse de una situación tan dolorosa para obtener beneficios económicos y pidieron a la comunidad no realizar aportes a ninguna iniciativa que no haya sido comunicada oficialmente por los familiares.

La aclaración llega en medio de la conmoción que generó la muerte de Gaspi y mientras continúan las muestras de afecto de miles de seguidores, amigos y referentes del mundo digital que expresan su acompañamiento a la familia en uno de los momentos más difíciles que les toca atravesar.