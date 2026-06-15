Menos turistas viajaron en el fin de semana largo y el movimiento fue el más bajo del año

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes dejó un impacto económico de $216.649 millones, aunque se convirtió en el feriado turístico con menor movimiento de lo que va de 2026. Según datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 993.683 personas viajaron por el país, una cifra que estuvo condicionada por el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde la entidad señalaron que el contexto económico, sumado a la expectativa generada por el torneo internacional, provocó un comportamiento más cauteloso entre los viajeros, con escapadas cortas, reservas de último momento y un consumo moderado.

El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, mientras que la estadía promedio se ubicó en apenas dos días, por debajo de los registros del año anterior.

Uno de los factores que explican el bajo movimiento fue el inicio del Mundial de Fútbol, que comenzó el jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Según CAME, muchos argentinos optaron por permanecer en sus hogares siguiendo la competencia o postergaron viajes para las próximas vacaciones de invierno.

Aun así, el gasto total generado durante el feriado mostró una mejora real del 15,5% respecto del mismo feriado de 2025, considerado de manera individual.

Ushuaia y la nieve, entre los destinos más elegidos

Pese al menor movimiento general, algunos destinos lograron destacarse. En la Patagonia, Ushuaia, Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes comenzaron a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas y el inicio de la temporada invernal.

La capital fueguina volvió a posicionarse entre los lugares más buscados por quienes eligieron combinar naturaleza, nieve y actividades de montaña durante el fin de semana largo.

También registraron buena demanda destinos como Puerto Iguazú, los Esteros del Iberá, las termas entrerrianas, Salta y la Quebrada de Humahuaca.

De acuerdo con el informe, durante los seis fines de semana largos celebrados en 2026 viajaron 10,3 millones de turistas, generando un movimiento económico superior a los $2,8 billones.

Sin embargo, el número de viajeros acumula una caída del 26% respecto al mismo período de 2025, año que contó con un fin de semana largo adicional en junio debido al feriado por el Día de la Bandera.