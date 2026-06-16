Otra prórroga para las prepagas: se demora la implementación de la “cuota transparente”

La Superintendencia de Servicios de Salud volvió a postergar la implementación del sistema conocido como “cuota transparente”, que busca que los afiliados de prepagas y obras sociales puedan acceder a información más detallada sobre los costos y conceptos incluidos en sus facturas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1080/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se dispuso una nueva prórroga de 30 días para que las entidades alcancen la adecuación exigida por la normativa vigente.

La decisión alcanza tanto a las empresas de medicina prepaga como a los Agentes del Seguro de Salud, que deberán actualizar contratos, facturas y estados de cuenta conforme a los modelos establecidos por la Superintendencia.

La denominada “cuota transparente” fue creada a través de la Resolución 1725/2025 con el objetivo de establecer criterios mínimos de información para los usuarios del sistema de salud privado y garantizar una mayor claridad sobre los valores cobrados y las prestaciones incluidas en cada plan.

Sin embargo, desde su aprobación, el plazo para su implementación fue prorrogado en varias oportunidades. Primero ocurrió en octubre de 2025, luego en marzo de 2026, posteriormente en mayo y ahora nuevamente en junio.

Según argumentó el organismo nacional, todavía no están dadas las condiciones necesarias para garantizar una aplicación efectiva del sistema en todas las entidades alcanzadas por la medida.

“La presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva”, señala el texto oficial.

Además de adecuar la documentación utilizada con los afiliados, las empresas deberán presentar los contratos actualizados a través del sistema informático habilitado por la Superintendencia dentro del nuevo plazo establecido.

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional para aumentar la transparencia en el sistema de salud privado y brindar a los usuarios herramientas que permitan comprender con mayor precisión la composición de las cuotas que pagan mensualmente.

Con esta nueva decisión, la implementación de la “cuota transparente” vuelve a quedar en suspenso, al menos hasta mediados de julio, mientras las autoridades esperan que las empresas completen las adaptaciones técnicas y administrativas necesarias para su puesta en marcha.