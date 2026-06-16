Otra prórroga para las prepagas: se demora la implementación de la “cuota transparente”
Nacionales16/06/2026
El Gobierno nacional otorgó 30 días más para que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales adapten sus contratos, facturas y estados de cuenta. Es la cuarta postergación desde que se aprobó la medida en 2025.
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El economista libertario desembarca en la comunicación presidencial mientras Manuel Adorni continúa al frente de la Jefatura de Gabinete en medio de la polémica por su situación patrimonial.
Milei cargó contra Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi: "Corpo basura"Nacionales18/06/2026
El Presidente cuestionó duramente a la actriz tras la difusión de una fake news sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi y aprovechó para renovar sus críticas contra periodistas y medios de comunicación.
Kicillof se muestra con Moyano y empieza a mover fichas rumbo a 2027 frente al avance de MileiNacionales18/06/2026
El gobernador bonaerense recibió a dirigentes sindicales del transporte de América Latina junto a Pablo Moyano y cuestionó con dureza las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
La familia Messi desmintió rumores sobre la salud de Jorge Messi y pidió "responsabilidad y humanidad"Nacionales18/06/2026
A través de un comunicado oficial, los familiares del padre de Lionel Messi aclararon que atraviesa un problema de salud, pero evoluciona favorablemente, y cuestionaron las versiones falsas que circularon en las últimas horas.
Seguridad Vial unificó el sistema de infracciones que descuentan puntos de la licenciaNacionales18/06/2026
La medida no modifica las multas ni las sanciones vigentes, pero establece una identificación única para las infracciones que descuentan puntos de la Licencia Nacional de Conducir en todo el país.
La familia de Gaspi desmintió una colecta para repatriar su cuerpo y advirtió sobre posibles estafasNacionales17/06/2026
La aclaración fue difundida por Coscu luego de que comenzaran a circular campañas falsas en redes sociales. La familia aseguró que los gastos para repatriar el cuerpo del influencer ya fueron cubiertos y pidió no colaborar con pedidos de dinero no oficiales.
Menos turistas viajaron en el fin de semana largo y el movimiento fue el más bajo del añoNacionales15/06/2026
CAME informó que casi un millón de turistas recorrieron el país durante el fin de semana largo y se convirtió en el feriado turístico con menor movimiento de lo que va de 2026.
Gaspar Prim Díaz, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, falleció junto al cantante estadounidense Oliver Tree, tras una colisión aérea en Río de Janeiro.
incorporó un moderno sistema de vigilancia al avión B-200 Cormorán, una de las aeronaves clave para el control del Atlántico Sur, la búsqueda y rescate y el monitoreo de los espacios marítimos nacionales.
Kicillof ironizó sobre el “pendrive” de Adorni: “Estoy buscando uno para guardar los recursos de la Provincia”Nacionales12/06/2026
El gobernador bonaerense apuntó contra el jefe de Gabinete nacional tras la polémica por sus tenencias en Bitcoin y evasión que le hizo al Estado nacional y lanzó una chicana que reavivó la disputa con el Gobierno de Javier Milei.
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Condenaron a 9 años de prisión al acusado por el incendio fatal que conmocionó a UshuaiaTierra del Fuego18/06/2026
La Justicia descartó la prisión perpetua solicitada por la Fiscalía y encuadró el hecho como incendio agravado seguido de muerte. Dos personas fallecieron y otras dos lograron sobrevivir.
El aumento es aplicable en junio y se aplicará un plus del 20% sobre el arancel básico en provincias patagónicas.
Milei apuesta a un hombre de confianza: Adrián Ravier desembarca como vocero presidencialNacionales19/06/2026
El economista libertario desembarca en la comunicación presidencial mientras Manuel Adorni continúa al frente de la Jefatura de Gabinete en medio de la polémica por su situación patrimonial.
Con una inversión sin precedentes y tecnología de última generación, quedó inaugurado el nuevo medio de elevación del Cerro Martial. Ushuaia 24 estuvo presente en una jornada que marca un antes y un después para el turismo y los deportes de montaña en Tierra del Fuego.
Allanan una chacra y secuestran carne en una investigación por abigeato en Río GrandePoliciales20/06/2026
La Justicia ordenó dos procedimientos en el marco de una denuncia por faena clandestina de animales en campos de la Misión Salesiana. En uno de los domicilios se encontraron cortes de carne y otros elementos de interés para la causa.