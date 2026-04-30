Río Grande reabre inscripciones para el Registro de Población Histórica

El Municipio de Río Grande informó que continúan abiertas las inscripciones para integrar el Registro de Población Histórica, un padrón que busca poner en valor a quienes formaron parte de las primeras etapas de crecimiento de la ciudad.

La convocatoria está destinada a personas nacidas en Río Grande o que se hayan radicado allí hasta el año 1966 y que actualmente residan en la localidad. La propuesta apunta a reconocer la trayectoria, el compromiso y el trabajo de estos vecinos en la consolidación de la comunidad.

El proceso de inscripción se desarrolla en dos etapas. En primer lugar, los interesados —o un familiar— deben completar un formulario web habilitado por el Municipio. Aquellas personas que no cuenten con acceso a internet o necesiten asistencia pueden comunicarse telefónicamente para recibir orientación.

Luego de ese paso, un agente municipal se contactará de manera individual para coordinar una entrevista presencial. En esa instancia, se deberá presentar la documentación correspondiente: quienes hayan nacido en la ciudad deberán acreditar identidad y partida de nacimiento, mientras que quienes llegaron antes de 1966 deberán aportar comprobantes como cambios de domicilio o documentos antiguos.

Desde el Municipio también aclararon que quienes iniciaron el trámite en convocatorias anteriores y aún no fueron entrevistados no necesitan reinscribirse, sino que deben comunicarse para avanzar con el proceso.

La iniciativa se enmarca en una política local que busca dar visibilidad a las personas adultas mayores, destacando su rol en la historia de la ciudad y su aporte al desarrollo social y comunitario.