Melella promulgó la ley que sepultó la reforma constitucional

El gobernador Gustavo Melella promulgó finalmente la ley que dejó sin efecto la reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego, una iniciativa que había sido impulsada por el propio Ejecutivo provincial y que generó una fuerte controversia política e institucional.

La norma fue registrada oficialmente como la Ley Provincial N° 1626 y quedó publicada en el Boletín Oficial el pasado 10 de junio, con la firma del propio mandatario provincial.

De esta manera, quedó derogada la Ley Provincial N° 1529, instrumento mediante el cual el Gobierno había promovido el proceso de reforma constitucional.

La promulgación llega luego de una extensa disputa entre el Ejecutivo y la Legislatura. El pasado 30 de abril, los legisladores aprobaron la derogación de la ley de reforma, pero la decisión fue vetada posteriormente por Melella.

Sin embargo, el 22 de mayo la Legislatura volvió a tratar el tema e insistió con la derogación, logrando los votos necesarios para rechazar el veto y ratificar su decisión.

Con esa insistencia parlamentaria, el Ejecutivo quedó obligado constitucionalmente a promulgar la norma, algo que finalmente ocurrió esta semana con su publicación oficial.