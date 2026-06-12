Cuándo abre la nueva aerosilla del Glaciar Martial en Ushuaia

@ushuaia24noticias Ushuaia se prepara para poner en funcionamiento su nueva aerosilla del Cerro Martial #Ushuaia ♬ sonido original - Ushuaia 24

Luego de más de 15 años de su cierre, el próximo 19 de junio abrirá oficialmente la nueva aerosilla del Cerro Martial y será el medio de elevación más moderno que tendrá Tierra del Fuego.

Con un recorrido superior a los 1.400 metros, un total de 126 sillas y una capacidad de 1.600 personas por hora, la nueva infraestructura marcará un antes y un después para las actividades de invierno y de verano en la capital fueguina. Actualmente se realizan los últimos ajustes técnicos para que todo esté listo de cara a la inauguración.

La nueva aerosilla permitirá ampliar significativamente la superficie esquiable del centro de montaña, ofreciendo alternativas tanto para quienes buscarán hacer deportes invernales como así también como paseo.

Además de las pistas para esquí y snowboard, el Cerro Martial contará con una variada propuesta recreativa para toda la familia. Entre las actividades previstas se destacan los circuitos para caminatas con raquetas de nieve, las tradicionales pistas de culipatín y una escuela de deportes invernales destinada a niños, jóvenes y adultos.

La apertura del 19 de junio dará inicio a una temporada que promete posicionar nuevamente al Martial como uno de los principales atractivos turísticos del invierno fueguino, complementando la oferta de nieve de Ushuaia.

Como parte de las actividades especiales de la temporada, en agosto se celebrará la original y tradicional Bajada de Antorchas, con motivo del Día del Montañés. esperadas por visitantes y residentes.