La Justicia fueguina compró un edificio por más de US$1,2 millones en Ushuaia

Mientras la situación económica continúa golpeando a miles de familias fueguinas y el debate por el uso de los recursos públicos sigue abierto, el Poder Judicial de Tierra del Fuego avanzó con la compra de un edificio en Ushuaia por USD 1.285.990,40, una cifra que supera ampliamente el millón de dólares.

La adquisición fue aprobada por el Superior Tribunal de Justicia y tiene como objetivo concentrar en una única sede el funcionamiento de la Dirección Pericial del Distrito Judicial Sur, organismo encargado de realizar pericias médicas, psicológicas, psiquiátricas, informáticas, sociales y contables para las distintas causas judiciales.

El inmueble adquirido se encuentra ubicado en Paseo del Río Nº 1926, donde funcionaba una sede de la Clínica San Jorge y posee una superficie construida de 459 metros cuadrados. Según informó el propio Poder Judicial, fue seleccionado tras un proceso licitatorio en el que se evaluaron aspectos técnicos, económicos y edilicios.

Sin embargo, el dato que inevitablemente genera repercusiones es el monto de la operación. La compra demandará una inversión total cercana a 1,3 millones de dólares.

De acuerdo con la información oficial, la operación se estructuró mediante un anticipo de USD 184.561,40 y un plan de financiamiento compuesto por 36 cuotas fijas de USD 30.595,25, todas nominadas en moneda estadounidense.

Desde el Poder Judicial argumentaron que el edificio reúne condiciones ideales para el funcionamiento de las distintas áreas periciales y que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y la capacidad operativa del sistema judicial.

Además, señalaron que cuenta con espacios aptos para consultorios, laboratorios especializados y futuras instalaciones vinculadas a tareas médico-forenses, incluyendo estudios relacionados con autopsias.

La nueva sede albergará al Cuerpo Médico Forense, especialistas en psiquiatría, psicología y trabajo social, además de peritos contables, informáticos y personal auxiliar.

La decisión también abre interrogantes sobre la necesidad de seguir ampliando la infraestructura judicial en Ushuaia. El Poder Judicial ya cuenta con el imponente edificio de Tribunales ubicado frente a la Plaza Piedrabuena, considerado uno de los inmuebles públicos más importantes de la ciudad, además de conservar dependencias en el sector de Monte Gallinero, donde aún funciona la histórica sala de juicios. Aunque esta última quedó prácticamente relegada por la modernización tecnológica y la utilización de nuevos espacios para audiencias, ahora la Justicia suma un tercer inmueble propio por más de 1,2 millones de dólares, una inversión que inevitablemente alimenta el debate sobre las prioridades presupuestarias y el crecimiento de la estructura judicial en la provincia.