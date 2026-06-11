Río Grande selló un hermanamiento con una ciudad industrial de China y Perez busca atraer inversiones
Tierra del Fuego11/06/2026
El acuerdo fue firmado entre Río Grande y la ciudad china de Benxi durante el Foro Internacional de Ciudades Hermanas de Liaoning. Martín Perez busca atraer inversiones para la ciudad en sus recorridos por empresas.
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El convenio busca desarrollar infraestructura sanitaria, genética y de control para impulsar la producción acuícola. El Gobierno provincial apunta a posicionar a Tierra del Fuego como un centro de referencia nacional e internacional para la actividad.
El gobernador Gustavo Melella terminó promulgando la ley que derogó la reforma constitucional impulsada por su propio gobierno y que obtuvo un amplio rechazo en la Legislatura. ¿El fin de la insistencia de la reforma?.
La Noche Más Larga 2026 arranca con milonga, rock, cine de terror y actividades para toda la familia en UshuaiaTierra del Fuego11/06/2026
La tradicional Fiesta Nacional de la Noche Más Larga comienza este fin de semana con propuestas culturales, musicales y recreativas en distintos espacios de la ciudad.
La Justicia fueguina compró un edificio por más de US$1,2 millones en UshuaiaTierra del Fuego10/06/2026
La compra fue aprobada por el Superior Tribunal de Justicia y el inmueble será destinado a la Dirección Pericial. Ya se pagó un anticipo millonario en dólares y se pagarán otras 36 cuotas en la divisa norteamericana.
Día de la Seguridad Vial | Realizaron controles en la Ruta 3 por las nevadas y exigen el uso de cubiertas de inviernoTierra del Fuego10/06/2026
El operativo se realizó en el destacamento de Lago Escondido con participación de organismos provinciales y nacionales. Las autoridades reforzaron las recomendaciones para circular de manera segura ante las condiciones climáticas adversas.
Cáritas Ushuaia alerta por el aumento de familias que piden comida y advierte que siguen llegando personas del norteTierra del Fuego10/06/2026
La organización lanzó una colecta solidaria para el 20 de junio y aseguró que la demanda de alimentos se disparó desde principios de año. También señalaron que continúan llegando familias que no tienen dónde vivir ni cómo afrontar los gastos básicos.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones de variada intensidad durante la jornada del miércoles.
Confirman un brote de triquinosis en Tierra del Fuego y brindaron recomendacionesTierra del Fuego09/06/2026
El Ministerio de Salud provincial confirmó los casos de la enfermedad en 8 personas en Ushuaia, tras el análisis del Instituto Malbrán. Desconocen en dónde se originó el brote y pide medidas de cuidados.
Río Grande busca posicionarse en el mercado internacional con una agenda en ChinaTierra del Fuego09/06/2026
El Intendente Martín Perez participará de un foro global en la provincia de Liaoning donde mantendrá reuniones con empresas y autoridades para impulsar inversiones y acuerdos de cooperación.
Desde el Municipio atribuyen la disminución de las denuncias vecinales al trabajo coordinado con Agrotécnica Fueguina, la recolección de residuos voluminosos y las campañas de educación ambiental.
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Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junioEconomía08/06/2026
ANSES confirmó una suba del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, este mes se paga el medio aguinaldo y continúa el bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.
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Tras las burlas masivas, Sheinbaum salió a defender la polémica canción feminista de Julieta VenegasMundial 202610/06/2026
La presidenta mexicana aclaró que "La niña futbolista", interpretada por Julieta Venegas, nunca fue pensada como canción oficial del Mundial 2026. El tema se volvió viral por el rechazo de los usuarios y terminó convertido en meme.
"Ahorré en negro": Adorni reconoció que mantuvo ahorros sin declarar durante años y prometió pagar las multasNacionales10/06/2026
El Jefe de Gabinete declaró ahorros por más de 500 mil dólares y reconoció que mantuvo fondos no declarados provenientes de operaciones con criptomonedas realizadas durante su actividad privada.