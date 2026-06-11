Río Grande selló un hermanamiento con una ciudad industrial de China y Perez busca atraer inversiones

En el marco del Foro Internacional de Ciudades Hermanas que se desarrolla en la provincia china de Liaoning, el intendente Martín Perez firmó un acuerdo de hermanamiento entre Río Grande y la ciudad de Benxi, una importante localidad industrial reconocida por su desarrollo en sectores vinculados a la producción médica, la manufactura y el turismo.

La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el jefe comunal lleva adelante en China con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional, promover inversiones y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico para la ciudad.

Durante el encuentro, Perez destacó la importancia de generar vínculos con ciudades que comparten una matriz productiva similar a la de Río Grande. “Para Río Grande es muy importante seguir construyendo vínculos de cooperación con ciudades que comparten una visión de desarrollo basada en la producción, la innovación y el trabajo. Este hermanamiento con Benxi abre nuevas posibilidades para intercambiar experiencias, generar oportunidades de cooperación y fortalecer el perfil productivo de nuestra ciudad”, afirmó.

El intendente también remarcó que la estrategia internacional impulsada por el Municipio busca posicionar a Río Grande en nuevos mercados, ampliar redes institucionales y atraer inversiones que permitan potenciar la actividad económica local. “Río Grande tiene mucho para aportar y también mucho para aprender de experiencias internacionales exitosas. Nuestro objetivo es generar vínculos que se traduzcan en más desarrollo, más conocimiento, más tecnología y más oportunidades para nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo.

Además de la firma del hermanamiento, la comitiva municipal mantiene reuniones con representantes gubernamentales, empresarios e instituciones vinculadas a sectores estratégicos de la economía china.

Según explicó Perez, uno de los principales objetivos de la misión es mostrar las capacidades productivas de Río Grande y presentar a la ciudad como un destino atractivo para futuras inversiones.

“Estamos recorriendo empresas y manteniendo reuniones con distintos actores del sector productivo porque queremos mostrar el potencial que tiene Río Grande para recibir inversiones. Nuestra ciudad cuenta con capacidades industriales, recursos humanos calificados y una ubicación estratégica”, indicó.

El jefe comunal señaló además que el contexto económico actual obliga a redoblar esfuerzos para atraer proyectos que contribuyan a sostener la actividad económica y el empleo en Tierra del Fuego.

“En un contexto complejo para la industria y el empleo en nuestra provincia, creemos que es fundamental salir a buscar oportunidades. Por eso estamos visitando empresas, presentando las capacidades de Río Grande y promoviendo vínculos que puedan derivar en inversiones concretas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para generar empleo, fortalecer el entramado productivo local y abrir nuevos horizontes de desarrollo para nuestra ciudad”, expresó.