SUTEF se suma al paro nacional docente y reclama un salario mínimo de casi 2,9 millones de pesos

El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció un paro provincial de 24 horas con movilización, en adhesión al segundo Paro Nacional Docente impulsado por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP).

Desde la organización sindical advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de vida de la docencia argentina y señalaron que los salarios actuales se encuentran muy por debajo del costo real de vida.

En ese sentido, remarcaron que gran parte de los trabajadores de la educación enfrenta una situación marcada por el atraso salarial, el endeudamiento y la necesidad de acumular cargos o empleos para llegar a fin de mes.

"La docencia argentina atraviesa una situación de pobreza marcada por el atraso salarial, un altísimo nivel de endeudamiento y el pluriempleo como única forma de sobrevivir", expresaron desde el gremio.

Asimismo, cuestionaron la falta de respuestas por parte de los gobiernos provinciales y nacional, y sostuvieron que la medida busca unificar los reclamos docentes en todo el país frente a las políticas de ajuste.

Entre los principales planteos, el sector exige la implementación de un Salario Mínimo, Vital y Móvil Docente de 2.879.877 pesos, cifra que, según indicaron, surge de los parámetros establecidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Desde SUTEF señalaron que dicho monto permitiría garantizar el acceso a necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, vestimenta, atención sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.