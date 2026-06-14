SUTEF se suma al paro nacional docente y reclama un salario mínimo de casi 2,9 millones de pesos
Tierra del Fuego14/06/2026
El gremio docente fueguino convocó a un paro provincial de 24 horas con movilización en el marco de una jornada nacional de protesta.
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El intendente de Río Grande mantuvo encuentros con empresas líderes, instituciones académicas y organismos de cooperación internacional antes de finalizar su misión oficial en el país asiático.
Tras el paso por Canadá, funcionarios de Melella estuvieron en Nueva York junto con inversoresTierra del Fuego16/06/2026
Funcionarios de la gestión de Gustavo Melella presentaron proyectos energéticos y económicos ante fondos internacionales en Manhattan. También analizaron alternativas para un eventual regreso de Tierra del Fuego a los mercados de capitales.
Advierten que la Laguna de los Patos aún no es segura para patinar ni realizar actividades sobre el hieloTierra del Fuego16/06/2026
Defensa Civil de Río Grande confirmó que el espesor de la capa congelada todavía no alcanza los niveles necesarios para habilitar el ingreso de personas al espejo de agua.
Desde la madrugada y durante toda la jornada cayeron alrededor de 32 milímetros de lluvia, provocando acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad y obligando a la intervención de equipos municipales y de la DPOSS.
Monóxido de carbono: recuerdan las medidas clave para prevenir intoxicaciones durante las bajas temperaturasTierra del Fuego15/06/2026
El Municipio de Río Grande difundió una serie de recomendaciones para calefaccionar los hogares de manera segura y evitar incidentes vinculados al monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede resultar mortal.
Continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento tras las nevadas en Río GrandeTierra del Fuego12/06/2026
El Municipio despliega operativos de despeje y esparcimiento de sal en veredas, espacios públicos y sectores de alta circulación.
El renovado centro de montaña de Ushuaia pondrá en funcionamiento el medio de elevación más moderno de Tierra del Fuego. La nueva aerosilla cuádruple tendrá más de 1.400 metros de recorrido y 126 sillas.
Ushuaia consolida su oferta invernal con el regreso de clásicos y nuevas actividadesTierra del Fuego12/06/2026
Esta temporada se sumará la nueva aerosilla del Glaciar Martial, más las actividades invernales que ofrece la ciudad año tras año.
La medida afectará a un amplio sector de la ciudad desde las 5:00 hasta las 12:00 horas debido a la rotura de un acueducto en la zona del Parque Industrial. No habrá clases durante la mañana.
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Gaspar Prim Díaz, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, falleció junto al cantante estadounidense Oliver Tree, tras una colisión aérea en Río de Janeiro.
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Familia violenta | Tres detenidos tras agredir a policías y dañar un patrullero en Río GrandePoliciales14/06/2026
Ocurrió en la zona de Isla Gable y 11 de Julio. Uno de los involucrados rompió el parabrisas de un móvil policial con un martillo.
Menos turistas viajaron en el fin de semana largo y el movimiento fue el más bajo del añoNacionales15/06/2026
CAME informó que casi un millón de turistas recorrieron el país durante el fin de semana largo y se convirtió en el feriado turístico con menor movimiento de lo que va de 2026.
Desde la madrugada y durante toda la jornada cayeron alrededor de 32 milímetros de lluvia, provocando acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad y obligando a la intervención de equipos municipales y de la DPOSS.