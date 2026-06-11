Melella firma un acuerdo con el SENASA para desarrollar la industria acuícola en Tierra del Fuego

El gobernador Gustavo Melella firmó un acuerdo marco de cooperación técnica con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la acuicultura en Tierra del Fuego y generar condiciones para atraer inversiones al sector.

El convenio contempla la construcción de capacidades técnicas, sanitarias, genéticas y de control que permitan desarrollar una industria acuícola moderna, segura y competitiva, con estándares aptos para acceder a mercados nacionales e internacionales.

A partir de este acuerdo, la provincia buscará consolidar un sistema que le permita brindar servicios avanzados de análisis, control sanitario, genética, certificación y trazabilidad para emprendimientos vinculados a la producción acuícola. “Necesitamos un marco normativo sanitario como el SENASA”, sostuvo Melella durante la firma del convenio. El mandatario destacó que se trata de una iniciativa innovadora que permitirá articular el desarrollo productivo con las exigencias sanitarias necesarias para el crecimiento del sector.

“Este convenio es innovador porque se hace un trabajo previo para poder articular y para que esta reglamentación no sea una máquina de impedir, sino todo lo contrario”, afirmó.

Por su parte, el subsecretario de Acuicultura de la provincia, Diego Marzioni, explicó que uno de los objetivos será avanzar en la caracterización sanitaria de las cuencas hídricas fueguinas.“Vamos a caracterizar a la cuenca hídrica como libre de enfermedades, apta para el desarrollo de la acuicultura, ya sean desarrollos genéticos, productivos o de engorde”, señaló.

El funcionario indicó que la provincia busca fortalecer la infraestructura existente, incluyendo laboratorios de microbiología y toxinas, centros de capacitación y espacios destinados a la investigación aplicada.

“Los inversores que vienen van a tener la capacidad técnica y de servicios para desarrollar su actividad. Nosotros como Estado tenemos que garantizar servicios”, remarcó.

Marzioni recordó además que Tierra del Fuego cuenta con la Ley Provincial 601 y su correspondiente reglamentación, normativa que regula la actividad acuícola y establece condiciones ambientales y sanitarias para su desarrollo. “Tenemos una excelente ley y un excelente decreto reglamentario que brinda seguridad jurídica y garantiza que cualquier emprendimiento se desarrolle cuidando el ambiente y las condiciones sanitarias de la provincia”, indicó.

Según explicó, el acuerdo con el SENASA permitirá ahora sumar herramientas de certificación y validación sanitaria que podrían resultar clave para la exportación de productos.

El rol del SENASA

A través del convenio, la Provincia aportará infraestructura, equipamiento y personal técnico, mientras que el SENASA brindará asistencia técnica permanente, capacitación especializada y asesoramiento normativo.

Además, el organismo nacional trabajará para homologar laboratorios provinciales como centros de referencia nacional en materia sanitaria.

La presidenta del SENASA, Beatriz Giraudo, destacó el potencial que posee Tierra del Fuego para el desarrollo de la actividad.

“Tierra del Fuego es una provincia que tiene una gran potencia en lo referido a la acuicultura. Vamos a impulsar un trabajo combinado donde la provincia facilite las oportunidades de inversión y producción, mientras nosotros acompañamos desde el gobierno nacional en el desarrollo de mercados”, expresó.

Con este acuerdo, el Gobierno fueguino apuesta a consolidar un nuevo eje de desarrollo productivo basado en la acuicultura, con el objetivo de diversificar la economía provincial y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.