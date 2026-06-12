Continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento tras las nevadas en Río Grande

Tras las recientes nevadas registradas en la ciudad, el Municipio de Río Grande continúa llevando adelante un importante operativo de limpieza y mantenimiento en distintos puntos urbanos con el objetivo de garantizar la transitabilidad y la seguridad de la comunidad.

Las tareas son realizadas por trabajadores municipales, quienes desarrollan acciones de despeje de nieve y esparcimiento de sal en veredas de establecimientos municipales, espacios públicos y sectores de gran circulación peatonal.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el operativo no solo apunta a mantener en condiciones las principales arterias y barrios de la ciudad, sino también a asegurar el acceso seguro a edificios públicos y servicios esenciales.

Además, se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento en las garitas de colectivos y en diversas veredas de uso comunitario, buscando minimizar los riesgos derivados de las bajas temperaturas y la acumulación de hielo.

El despliegue forma parte del plan de invierno que lleva adelante el Municipio para acompañar las condiciones climáticas propias de la temporada y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores en toda la ciudad.