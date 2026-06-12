Kicillof ironizó sobre el “pendrive” de Adorni: “Estoy buscando uno para guardar los recursos de la Provincia”

Foto: Kicillof hoy en el acto de entrega de 469 escrituras gratuitas para familias de Ramallo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cruzar al Gobierno nacional y esta vez puso el foco en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ironizar sobre las explicaciones que brindó respecto a sus inversiones en criptomonedas.

Durante un contacto con la prensa, Kicillof lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Estoy buscando un pendrive para guardar los recursos de la Provincia”, en alusión a la explicación de Adorni sobre una parte de su patrimonio en Bitcoin almacenado en una billetera fría.

La declaración llegó luego de que el mandatario bonaerense afirmara que “si Adorni fuera peronista estaría preso”, cuestionando lo que considera una diferencia de trato político y mediático según el espacio al que pertenezca cada dirigente.

La polémica se originó tras conocerse que el jefe de Gabinete posee una importante tenencia de criptomonedas, equivalente a cientos de miles de dólares, resguardada fuera del sistema financiero tradicional mediante un dispositivo físico conocido como billetera fría o “cold wallet”.

El miércoles, Adorni, que era tajante contra la corrupción y militante de la "batalla cultural" libertaria, admitió públicamente ser un evasor y aseguró que pagará por el daño hecho al Estado nacional,

Con su comentario, Kicillof buscó vincular la discusión sobre el patrimonio del funcionario con los reclamos que mantiene la Provincia de Buenos Aires por los fondos nacionales. La frase del “pendrive” fue interpretada como una crítica a la política de recortes y a la disputa por los recursos entre la administración bonaerense y la Casa Rosada.





