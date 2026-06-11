La Noche Más Larga 2026 arranca con milonga, rock, cine de terror y actividades para toda la familia en Ushuaia

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La Municipalidad de Ushuaia presentó el cronograma de actividades que dará inicio a la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2026, uno de los eventos culturales más importantes de Tierra del Fuego, que durante el primer fin de semana largo ofrecerá una amplia variedad de propuestas artísticas, musicales y recreativas para vecinos y visitantes.

La programación comenzará el viernes 13 de junio a las 19:30 horas con una tradicional milonga en la Antigua Casa Beban. La actividad incluirá una clase abierta del Taller Municipal de Tango y la presentación del grupo Tango Tres, con musicalización de Yamina Levina. Además, desde las 18 horas podrá visitarse el Museo de la Ciudad.

El sábado 14, las actividades arrancarán con el Tour de Murales, una propuesta que partirá desde la explanada de la Antigua Casa Beban y permitirá recorrer algunas de las obras de arte urbano más emblemáticas de Ushuaia. Habrá opciones tanto en vehículo como caminando.

Más tarde, a las 18 horas, se presentará oficialmente el Mapa de Murales de Ushuaia, una herramienta gráfica que reúne las intervenciones realizadas en la ciudad a través del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo (EMUSH), el Programa Municipal de Muralismo y obras impulsadas por artistas y comerciantes locales.

En paralelo, el Museo de la Ciudad-Casa Pena abrirá sus puertas con una nueva edición de Museo Abierto.

Noche de Rock con bandas fueguinas

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado por la noche con la tradicional Noche de Rock en el espacio Medio Caño, donde se presentarán Jeeujeppen, Desdecero, F.U.R.I.A., RossMaision y Los Sicarios del Rock, Grito Sagrado, Viejos Reyes y La Juntada Rock and Roll.

La propuesta busca dar protagonismo a bandas locales y consolidar uno de los escenarios más convocantes de la fiesta.

Actividades para chicos, literatura y cine de terror

El domingo 15 será el turno de las infancias con una jornada especial desde las 16 horas en el Centro Cultural Esther Fadul. Allí se presentarán Sin Cordones, Cautivas de la Danza, el Taller Municipal de Dibujo, además de espacios recreativos como el Rincón Gamer y la kermesse “La vida es una sonrisa”.

Ese mismo día, a las 18 horas, la Antigua Casa Beban será sede de un Café Literario organizado junto a la Biblioteca Popular Sarmiento, donde escritores fueguinos compartirán textos inspirados en el invierno y la identidad local.

Las actividades continuarán el lunes con un ciclo de cine de terror que incluirá dos funciones de la película argentina "Aterrados", dirigida por Demián Rugna, previstas para las 20 y las 22 horas en la Antigua Casa Beban.

En simultáneo, desde las 21 horas, el Centro Cultural Esther Fadul albergará la Noche +60, un espacio especialmente pensado para adultos mayores que contará con la participación del DJ Danni Morales, la Banda Municipal de Ushuaia y Talento Urbano.