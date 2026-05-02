Martín Perez: “Defender el trabajo fueguino es defender el futuro de nuestra provincia”
Tierra del Fuego02/05/2026
En el Día del Trabajador, el intendente de Río Grande cuestionó el rumbo económico nacional, advirtió por el impacto del ajuste y ratificó el rol del Estado en la defensa del empleo y la industria.
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Desde el bloque aseguraron que "la Legislatura actuó dentro de sus facultades y que la ley que habilitaba la reforma podía ser dejada sin efecto al no haberse concretado el proceso constituyente".
Tierra del Fuego | Melella veta la norma que frena la Reforma de la Constitución y la califican de "inconstitucional"Tierra del Fuego04/05/2026
El jefe de Gabinete confirmó que el Ejecutivo vetará la norma y aseguró que el proceso electoral para elegir convencionales sigue vigente.
Docentes del SUTEF inician retención de tareas y desobligaciones hasta el miércolesTierra del Fuego04/05/2026
El gremio docente anunció desobligaciones y movilizaciones en toda la provincia ante el incumplimiento del Gobierno. Reclaman pago inmediato, reapertura de paritarias y aumento salarial.
Río Grande inició el ciclo 2026 de capacitaciones en salud con foco en infancias y adolescenciasTierra del Fuego03/05/2026
La propuesta, articulada con la UNLP, apunta a fortalecer la formación de la comunidad y actores vinculados al cuidado integral de niños, niñas y adolescentes.
Ushuaia homenajeó a los caídos del ARA General Belgrano a 44 años de su hundimientoTierra del Fuego03/05/2026
La ceremonia se realizó en la Plaza Islas Malvinas con la participación de autoridades, veteranos y vecinos, en recuerdo de los 323 tripulantes fallecidos durante la guerra de 1982.
El Gobierno fueguino depositará salarios y la ayuda didáctica docente en una sola cuotaTierra del Fuego02/05/2026
Los haberes estarán disponibles el 8 de mayo. También se abonarán planes sociales y pensiones provinciales.
Con 11 votos a favor, la Legislatura dejó sin efecto la reforma constitucional impulsada por el oficialismo: solo los bloques de FORJA y Sumemos Tolhuin —con el acompañamiento de la legisladora Dos Santos— defendieron la continuidad del proceso, cuestionado por su alto costo y el rechazo social.
La Legislatura aprobó el goteo diario a municipios en medio de un debate con fuertes crucesTierra del Fuego01/05/2026
Con el rechazo de los libertarios y el voto en contra de Dos Santos, la oposición logró aprobar la ley que obliga a transferir fondos automáticamente y pone presión sobre el Gobierno por los millonarios atrasos en la coparticipación.
Vuoto celebró la aprobación de la Ley de Goteo y la calificó como “un día histórico”Tierra del Fuego01/05/2026
El intendente de Ushuaia destacó la norma que establece la transferencia automática de fondos a los municipios y cuestionó el manejo previo de los recursos.
Lapadula reclamó una ley para garantizar el giro automático de fondos a municipios en la LegislaturaTierra del Fuego30/04/2026
En sesión, el legislador sostuvo que los retrasos en la coparticipación afectan servicios esenciales y pidió mayor previsibilidad en la transferencia de recursos.
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La ceremonia se realizó en la Plaza Islas Malvinas con la participación de autoridades, veteranos y vecinos, en recuerdo de los 323 tripulantes fallecidos durante la guerra de 1982.
Docentes del SUTEF harán retención de servicios por el retraso en el pago del material didáctico03/05/2026
El gremio docente advirtió que la medida de fuerza comenzará este lunes afectando a la educación pública.
Alerta sanitaria internacional por brote en un crucero que partió de Ushuaia: tres muertos y casos bajo investigación03/05/2026
Se trata del buque de expedición polar MV Hondius. La OMS confirmó que hay un caso positivo de hantavirus y otros cinco sospechosos. Investigan si hubo contagio entre personas dentro de la embarcación.
El Gobierno fueguino descarta casos de hantavirus en la Provincia y espera información oficial por el crucero MV HondiusAHORA 2403/05/2026
Salud provincial aseguró que no hay confirmaciones vinculadas a Tierra del Fuego y pidió cautela ante versiones difundidas en medios internacionales.
Tragedia en Colombia: un Monster Truck embistió al público y dejó al menos tres muertos y más de 30 heridosMundo04/05/2026
VIDEO | El hecho ocurrió en el sector Boulevard Rose de Popayán, donde el vehículo habría sufrido una falla en los frenos durante una exhibición.