Martín Perez: “Defender el trabajo fueguino es defender el futuro de nuestra provincia”

En el marco del Día del Trabajador, el intendente de Río Grande, Martín Perez, difundió un mensaje con fuerte contenido político y social, en el que destacó el rol de los trabajadores y advirtió sobre el impacto de la situación económica actual.

“En este Día del Trabajador, quiero hacer llegar mi reconocimiento a cada trabajador y trabajadora de Río Grande y de toda Tierra del Fuego. No es una fecha para palabras vacías. Es un día para poner en valor a quienes sostienen la producción, el comercio, los servicios, la salud, la educación y la vida de nuestra comunidad”, expresó.

El jefe comunal señaló que el país atraviesa “uno de los momentos más complejos de los últimos años” y manifestó su preocupación por las consecuencias en el empleo. “Vemos cómo el ajuste golpea a nuestros trabajadores, con despidos, pérdida de poder adquisitivo y un retroceso en derechos conquistados”, sostuvo.

En esa línea, consideró que el escenario actual responde a decisiones políticas y no a factores externos. “Esta situación no es producto del azar, sino de medidas que priorizan intereses ajenos al bienestar común”, afirmó.

Perez también hizo hincapié en la defensa del trabajo como eje central del desarrollo local. “Defender el trabajo fueguino es defender a nuestras familias y el futuro de nuestra provincia”, remarcó, al tiempo que destacó la identidad productiva de la ciudad y el esfuerzo de su comunidad.

Finalmente, reafirmó el compromiso de su gestión con el sostenimiento del empleo y el acompañamiento a los trabajadores. “No hay futuro posible sin trabajo digno, sin industria nacional y sin un Estado presente que cuide a su gente”, concluyó.