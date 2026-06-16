Tras el rechazo del Concejo a las polémicas tarifas, el Municipio de Tolhuin vuelve a la carga para cobrar el acceso a las Termas

Las Termas del Río Valdez vuelven a quedar en el centro de la discusión política en Tolhuin. Luego de que el Concejo Deliberante derogara la ordenanza que habilitaba el cobro de tarifas que generaron una fuerte polémica entre vecinos y visitantes, el Municipio decidió insistir y presentó un nuevo proyecto para incorporar nuevamente un esquema de cobro para el acceso al complejo termal.

La iniciativa fue elevada junto con el Ejercicio Ejecutado 2025 y forma parte de un paquete de proyectos impulsados por el Ejecutivo municipal. El objetivo es volver a incluir en la Ordenanza Tarifaria Municipal los valores de ingreso y uso recreativo del predio, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

La decisión reabre una discusión que parecía cerrada semanas atrás. En junio, el Concejo Deliberante había puesto un freno al sistema tarifario impulsado por el Municipio, una medida que derivó en el cierre de las termas al público y dejó al descubierto el conflicto entre el Ejecutivo y parte de la comunidad por el modelo de administración del predio.

La controversia había comenzado en enero, cuando se anunció la reapertura del complejo tras años de litigio judicial para recuperar las instalaciones. Sin embargo, la celebración duró poco. El tarifario oficial establecía que los residentes de Tierra del Fuego debían pagar $20.000 por turno para ingresar, mientras que los vecinos de Tolhuin abonaban $16.000.

El aspecto que más críticas generó fue el costo del estacionamiento. Para los vehículos particulares de hasta siete pasajeros se fijó un valor de $60.000 por turno, cifra que se cobraba por separado de la entrada. Las vans debían pagar $90.000 y los colectivos más de $250.000.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de cuestionamientos. Muchos vecinos consideraron que las tarifas eran excesivas para un espacio natural cuyas instalaciones no están acorde a un lugar turístico, debido a a años de abandono.

Tras la derogación de la ordenanza por parte del Concejo Deliberante, el Municipio sostuvo que la medida impedía garantizar el funcionamiento del complejo y desarrollar inversiones futuras. Ahora busca recuperar esa herramienta normativa mediante un nuevo proyecto que contempla valores diferenciados para residentes de Tolhuin, habitantes de Tierra del Fuego, turistas nacionales y extranjeros, además de beneficios para jubilados, niños y personas con discapacidad.

Desde el Ejecutivo también anunciaron la conformación de una mesa de trabajo con representantes del comercio, el turismo y distintas instituciones locales para debatir el futuro funcionamiento del Parque Termal Municipal.