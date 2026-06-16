Perez cerró su gira por China con reuniones sobre tecnología, energías renovables e inversiones

El intendente de Río Grande, Martín Perez, concluyó su gira oficial por China con una intensa agenda de reuniones orientadas a fortalecer la cooperación internacional, promover el desarrollo tecnológico y explorar oportunidades de inversión para la ciudad.

Tras formalizar el hermanamiento entre Río Grande y la ciudad china de Benxi y participar de distintas actividades institucionales en la provincia de Liaoning, el jefe comunal trasladó su agenda a Beijing, donde mantuvo encuentros con empresas líderes en innovación tecnológica y energías renovables.

Uno de los contactos más relevantes fue con directivos de EHANG, una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de drones de uso civil, utilizados en tareas de emergencia, rescate y combate de incendios. Durante la reunión se acordó avanzar en una agenda de cooperación que incluirá una futura visita de representantes de la empresa a Río Grande para evaluar posibles proyectos conjuntos y oportunidades de inversión.

La misión también incluyó un encuentro con autoridades de Goldwind, una de las principales fabricantes de aerogeneradores a nivel mundial y con presencia en distintos proyectos desarrollados en la Argentina. Allí se analizaron experiencias vinculadas a la generación de energía eólica y posibles líneas de cooperación relacionadas con la producción sustentable y el desarrollo tecnológico.

La agenda de Perez en China se completó con reuniones en la Academia China de Ciencias Sociales y en la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, donde se intercambiaron visiones sobre desarrollo sostenible, la importancia estratégica del Atlántico Sur y el papel de los territorios australes en el escenario internacional.

Además, el intendente brindó una conferencia ante estudiantes e investigadores, donde presentó la experiencia de gestión de Río Grande y expuso sobre los desafíos económicos, ambientales y productivos de la ciudad.

Antes de emprender el regreso al país, Perez también inauguró una muestra fotográfica sobre Río Grande en el Centro de Integración China-América Latina (CICAL) y avanzó en nuevas iniciativas de cooperación cultural.

Desde el Municipio señalaron que la gira permitió abrir canales de diálogo con actores empresariales, académicos e institucionales de relevancia internacional, con el objetivo de atraer inversiones, generar oportunidades de desarrollo y fortalecer el posicionamiento de Río Grande en el escenario global.