SUTEF vuelve al paro y este jueves no habrá clases en Tierra del Fuego

El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó un paro provincial de 24 horas para este jueves, en el marco del segundo Paro Nacional Docente impulsado por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP).

La medida de fuerza impactará en las escuelas públicas de Tierra del Fuego y estará acompañada por actividades de movilización y visibilización del conflicto docente, que continúa sin resolverse tanto a nivel provincial como nacional.

Desde el sindicato señalaron que la situación que atraviesa la docencia argentina es cada vez más compleja debido al atraso salarial, el crecimiento del endeudamiento entre los trabajadores del sector y la necesidad de recurrir a más de un empleo para sostener el poder adquisitivo.

En ese contexto, cuestionaron la falta de respuestas de los distintos gobiernos y remarcaron que la convocatoria busca unificar los reclamos de los docentes de todo el país frente a las políticas de ajuste que, aseguran, afectan a la educación pública.

Uno de los principales planteos del sector es la necesidad de establecer un Salario Mínimo, Vital y Móvil Docente que permita cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora. Según indicaron desde FreNDEP, el monto reclamado asciende actualmente a $2.879.877.

La protesta se enmarca además en una serie de reclamos vinculados al financiamiento educativo, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la defensa de la escuela pública en todo el país.