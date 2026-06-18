Tras la polémica por las tarifas, Tolhuin abre una mesa de diálogo para definir el futuro de las Termas del Río Valdez

Luego de meses de controversia por el cobro de acceso a las Termas del Río Valdez y tras la decisión del Concejo Deliberante de derogar la ordenanza tarifaria que regulaba su funcionamiento, el Municipio de Tolhuin busca abrir una nueva etapa de discusión sobre el futuro del predio.

A través de la Secretaría de Turismo y Producción, el Ejecutivo municipal convocó a una Mesa de Trabajo que se realizará este jueves 18 de junio a las 15 horas, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y construcción participativa en torno al proyecto del futuro Parque Termal Municipal.

La convocatoria está dirigida a instituciones, organizaciones, prestadores turísticos, profesionales, estudiantes, sectores productivos y vecinos interesados en aportar propuestas para definir los lineamientos de desarrollo y gestión del complejo.

La iniciativa llega en un contexto particular. En enero de este año, las termas reabrieron sus puertas luego de que el Municipio recuperara el predio tras un prolongado litigio judicial. Sin embargo, la puesta en funcionamiento quedó rápidamente envuelta en cuestionamientos debido al esquema tarifario implementado.

En aquel momento, los residentes fueguinos debían abonar hasta 20 mil pesos por turno para ingresar al complejo, mientras que el estacionamiento de un vehículo particular alcanzaba los 60 mil pesos. Los valores generaron un fuerte rechazo social y derivaron en un intenso debate político que finalmente culminó con la derogación de la ordenanza tarifaria por parte del Concejo Deliberante.

Tras esa decisión, el Municipio resolvió cerrar el predio al público al considerar que ya no contaba con las herramientas normativas necesarias para sostener su funcionamiento ni avanzar con las inversiones proyectadas para el lugar.

Ahora, la administración municipal intenta relanzar la discusión desde una perspectiva más amplia, incorporando a distintos actores de la comunidad en el análisis sobre el futuro del complejo termal.

Desde la Secretaría de Turismo señalaron que el objetivo es construir una visión compartida que permita compatibilizar el desarrollo turístico y productivo con la conservación ambiental del sector.

Como punto de partida, se pondrá a disposición de los participantes un Documento Base elaborado por el área técnica municipal, que servirá como herramienta para ordenar el debate y recibir aportes de los distintos sectores involucrados.

El secretario de Turismo y Producción, Angelo Fagnani, destacó que Tolhuin atraviesa una oportunidad importante para consolidar un proyecto estratégico para la ciudad y convocó a la comunidad a involucrarse en el proceso.

Por su parte, el coordinador de Turismo y Producción, Alejandro Pfoh, remarcó que la discusión excede la cuestión tarifaria y que también involucra aspectos vinculados al turismo, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de uno de los atractivos naturales más importantes de la localidad.

La convocatoria representa el primer paso de una nueva instancia de debate que buscará definir no sólo el modelo de funcionamiento de las termas, sino también el futuro marco normativo que regulará la actividad en el complejo una vez que vuelva a abrir sus puertas.