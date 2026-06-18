Tras la polémica por las tarifas, Tolhuin abre una mesa de diálogo para definir el futuro de las Termas del Río Valdez
Tierra del Fuego18/06/2026
Luego de que el Concejo Deliberante frenara el esquema tarifario y el Municipio decidiera cerrar el complejo, el Ejecutivo convocó a vecinos, instituciones y sectores vinculados al turismo para debatir el modelo de gestión del futuro Parque Termal.
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La Justicia descartó la prisión perpetua solicitada por la Fiscalía y encuadró el hecho como incendio agravado seguido de muerte. Dos personas fallecieron y otras dos lograron sobrevivir.
Pese a la crisis y la caída del consumo, Río Grande Activa cerró 2025 con gananciasTierra del Fuego18/06/2026
La Sociedad del Estado municipal presentó un balance favorable. Aseguran que financió toda su operación con recursos propios y sin aportes de capital del Municipio.
Río Grande | Más de un año después, la vecina que denunció inundaciones por la Casa del Deporte sigue sin respuestasTierra del Fuego17/06/2026
La vecina de Río Grande asegura que su vivienda sigue inundándose cada vez que llueve y advierte que la humedad ya afecta la salud de su hija de 4 años y de toda su familia.
El gremio docente se sumará a una nueva jornada nacional de protesta en reclamo de mejoras salariales y denunciará el deterioro de las condiciones laborales en el sector educativo.
Tras el rechazo del Concejo a las polémicas tarifas, el Municipio de Tolhuin vuelve a la carga para cobrar el acceso a las TermasTierra del Fuego16/06/2026
Después de que el Concejo Deliberante frenara el esquema tarifario que incluía entradas de hasta $20.000 y estacionamientos de $60.000, el Ejecutivo municipal presentó un nuevo proyecto para reinstalar el cobro en las Termas del Río Valdez.
Freiberger puso el foco en el relleno sanitario y reclamó obras tras las lluvias en UshuaiaTierra del Fuego16/06/2026
La concejal consideró que la repercusión generada por la visita del youtuber Gabino Silva al basural abrió un debate necesario sobre la gestión de residuos. También advirtió que las intensas precipitaciones volvieron a exponer problemas de infraestructura en distintos barrios de la ciudad.
Perez cerró su gira por China con reuniones sobre tecnología, energías renovables e inversionesTierra del Fuego16/06/2026
El intendente de Río Grande mantuvo encuentros con empresas líderes, instituciones académicas y organismos de cooperación internacional antes de finalizar su misión oficial en el país asiático.
Tras el paso por Canadá, funcionarios de Melella estuvieron en Nueva York junto con inversoresTierra del Fuego16/06/2026
Funcionarios de la gestión de Gustavo Melella presentaron proyectos energéticos y económicos ante fondos internacionales en Manhattan. También analizaron alternativas para un eventual regreso de Tierra del Fuego a los mercados de capitales.
Advierten que la Laguna de los Patos aún no es segura para patinar ni realizar actividades sobre el hieloTierra del Fuego16/06/2026
Defensa Civil de Río Grande confirmó que el espesor de la capa congelada todavía no alcanza los niveles necesarios para habilitar el ingreso de personas al espejo de agua.
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El fatal siniestro sucedió en septiembre del 2025 sobre una vivienda de calle San Pedro. El acusado aseguró que volvió a la vivienda y no vio fuego ni humo.
El seleccionado africano igualó 1 a 1 frente a uno de los favoritos del Grupo K y sumó el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. Yoane Wissa marcó el gol que frustró el estreno triunfal de los portugueses.
Con un doblete de Harry Kane y goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford, los ingleses derrotaron 4 a 2 a un rival de jerarquía y comenzaron con autoridad su camino en el Grupo L.
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Milei eliminó el impuesto al cheque para billeteras virtuales, fintech y operadores de criptomonedasEconomía18/06/2026
La medida fue firmada por el Presidente el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, donde incorpora además beneficios para las empresas que administran sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito.