El siniestro ocurrió a la altura del monumento al Cristo y dejó un saldo trágico: un joven acompañante perdió la vida en el acto.
Ushuaia: choque en cadena en el acceso al barrio Los Morros dejó una menor herida
Policiales03/05/2026
Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro. Una niña fue trasladada al hospital con lesiones leves.
Tres vehículos protagonizaron una colisión en cadena en el acceso al barrio Los Morros, en el cual una menor resultó con lesiones leves y trasladada al Hospital Regional Ushuaia.
El hecho involucró a una camioneta Ford Raptor conducida por un hombre de 51 años, un automóvil Toyota Yaris manejado por una mujer de 39 años —quien iba acompañada por una menor— y un Fiat Punto al mando de un joven de 22 años.
Como consecuencia del impacto, la menor que viajaba en el Toyota fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.
Sigue en curso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
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