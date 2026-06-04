Murió un remisero tras chocar contra un poste de alumbrado público en Río Grande

Un hombre perdió la vida este jueves por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Río Grande.

Según informó la Policía Provincial, el hecho se registró alrededor de las 7:00 horas en la intersección de avenida Perón y calle Libertad, donde un vehículo de alquiler marca Toyota Etios de color blanco impactó contra un poste de alumbrado público.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor se encontraba inconsciente dentro del rodado, por lo que se solicitó de manera urgente la presencia de personal médico.

Minutos después, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento del conductor, quien fue identificado como Juan Carlos Giménez.

Por disposición judicial, se dio intervención a la División Policía Científica de Río Grande, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.