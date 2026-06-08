Recapturaron al preso que no regresó a la Alcaldía de Ushuaia tras una salida autorizada

Se trata de David Ezequiel Pereira Yedro, quien debía presentarse nuevamente en la unidad de detención luego de una salida extraordinaria otorgada por la Justicia. La Policía confirmó que ya se encuentra nuevamente detenido.
 
Policiales08/06/2026

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La Policía Provincial confirmó esta noche que David Ezequiel Pereira Yedro, interno del Servicio Penitenciario Provincial que no regresó a la Alcaldía de Ushuaia tras una salida extraordinaria autorizada por la autoridad judicial competente, ya se encuentra detenido nuevamente.

Según se informó oficialmente, el hombre debía reintegrarse a la unidad de detención una vez finalizado el permiso otorgado por la Justicia, pero no se presentó en el horario establecido, por lo que se activó el protocolo de búsqueda correspondiente.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizar al interno.

Finalmente, el interno ya se encuentra en manos del Servicio Penitenciario. 

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