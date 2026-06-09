Una pelea familiar terminó con un hombre muerto en Río Grande y hay un aprehendido

Una pelea familiar derivó en la muerte de un hombre en la ciudad de Río Grande y en la aprehensión de otro involucrado, en un hecho que ahora es materia de investigación judicial.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado en calle Forgacs al 1600, donde personal de la Policía Provincial intervino tras recibir una alerta por incidentes en el interior de la vivienda.

Según información oficial, al arribar al lugar los efectivos constataron que se había producido una discusión entre un hombre identificado como Pablo Orellano y su pareja, situación en la que posteriormente intervino el hijo de la mujer, un joven de 19 años, generándose un forcejeo entre ambos hombres.

Durante el altercado, ambos resultaron con cortes accidentales provocados por la rotura de vidrios en el interior del domicilio.

En ese contexto, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de Orellano, quien presentaba un estado de alteración psicomotriz al momento de la intervención. Minutos después, el hombre se desvaneció en el lugar.

De inmediato se solicitó asistencia médica de urgencia. Personal de salud arribó al sitio y realizó maniobras de reanimación, aunque pese a los esfuerzos el hombre falleció en el mismo lugar del hecho.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Norte, que dispuso las primeras medidas para determinar con precisión la mecánica del episodio y las circunstancias en las que se produjo el desenlace.

La investigación permanece en curso.