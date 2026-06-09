Una pelea familiar terminó con un hombre muerto en Río Grande y hay un aprehendido
Policiales09/06/2026
La Justicia investiga las circunstancias de un hecho ocurrido en una vivienda de calle Forgacs, donde un conflicto familiar terminó con la muerte de un hombre en el lugar.
+Noticias
Se trata de David Ezequiel Pereira Yedro, quien debía presentarse nuevamente en la unidad de detención luego de una salida extraordinaria otorgada por la Justicia. La Policía confirmó que ya se encuentra nuevamente detenido.
La investigación permitió identificar al sospechoso mediante registros fílmicos. Fue aprehendido cuando se encontraba dentro de otro predio sin autorización y la Justicia ordenó su detención en flagrancia.
Murió un remisero tras chocar contra un poste de alumbrado público en Río GrandePoliciales04/06/2026
El trágico hecho ocurrió en la intersección de avenida Perón y calle Libertad. El conductor murió en el mismo lugar del accidente.
El incidente ocurrió en la intersección de Alem y Lasserre. El conductor de 35 años dio positivo en el test de alcoholemia y tanto él como su acompañante fueron asistidos por personal sanitario.
Río Grande | Manejaba con 2,36 g/L de alcohol, se despistó y terminó contra un postePoliciales30/05/2026
El accidente ocurrió en las inmediaciones de la rotonda de calle Santa Fe. El conductor resultó ileso, pero el vehículo fue secuestrado tras confirmarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.
Ushuaia | Una mujer fue atropellada por una camioneta, el conductor huyó y lo localizaronPoliciales15/05/2026
El hecho ocurrió en calle Balbín al 2400. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia y la Policía secuestró una camioneta Ford Ranger para realizar pericias.
El hombre, de 60 años y oriundo de Río Negro, presentaba un principio de hipotermia. Fue asistido por personal policial, Defensa Civil y Bomberos.
El siniestro ocurrió en un local ubicado en la esquina de Facundo Quiroga y Raúl Muriel. Bomberos Voluntarios lograron controlar las llamas y no hubo personas heridas.
Investigan un caso de abigeato en Río Grande: Secuestraron carne bovina tras un allanamientoPoliciales09/05/2026
El procedimiento se realizó en una vivienda de la Sección K y una mujer fue identificada como posible implicada en delito de abigeato.
Un joven de 24 años fue hospitalizado tras la explosión en una casa ubicada sobre Pasaje Lauja al 200. La vivienda sufrió daños totales.
Lo + visto en U24
Claudia Fernández advirtió que las ventas acumulan 20 meses de caída y pidió frenar embargos a las pymesTierra del Fuego08/06/2026
La vicepresidenta de CAME y de la Cámara de Comercio de Ushuaia alertó sobre el deterioro del consumo, la falta de liquidez y el cierre de comercios. "Hay muchísimas cuentas embargadas por ARCA en toda la Patagonia" reveló y dijo que Santa Cruz está en una crisis pyme.
Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junioEconomía08/06/2026
ANSES confirmó una suba del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, este mes se paga el medio aguinaldo y continúa el bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.
Desde el Municipio atribuyen la disminución de las denuncias vecinales al trabajo coordinado con Agrotécnica Fueguina, la recolección de residuos voluminosos y las campañas de educación ambiental.
Con apenas 18 años, dejó sus estudios y se alistó para combatir en la guerra de UcraniaMundo09/06/2026
Yegor Khlapov decidió firmar un contrato militar apenas alcanzó la mayoría de edad. Abandonó la vida civil para integrarse a una unidad de sistemas no tripulados del Ejército ruso en medio de la guerra con Ucrania.
Pese al movimiento sostenido del mercado de segunda mano, las operaciones volvieron a retroceder en mayo. El Volkswagen Gol continúa liderando las preferencias de los argentinos.