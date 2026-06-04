Detuvieron a un hombre por un presunto hurto de herramientas en Ushuaia

Personal de la Comisaría Segunda de Ushuaia llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 48 años, en el marco de una investigación por el presunto robo de herramientas ocurrido en una vivienda de la ciudad.

La intervención policial se originó tras una denuncia radicada por el propietario de un inmueble ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1700, quien advirtió la faltante de diversas herramientas de trabajo.

A partir de las primeras diligencias, efectivos policiales realizaron tareas investigativas y analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar a un posible sospechoso vinculado al hecho denunciado.

Posteriormente, durante un operativo de localización, el hombre fue encontrado dentro de otro predio al que habría ingresado sin autorización. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Turno, que dispuso su aprehensión en flagrancia.

El individuo fue identificado como Daniel González, de 48 años. Durante el procedimiento, además, se procedió al secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho investigado.

La causa continúa bajo investigación judicial, mientras se desarrollan las actuaciones de rigor tendientes a esclarecer completamente las circunstancias del ilícito denunciado.