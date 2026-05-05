Río Grande acordó un aumento salarial del 4,5% para trabajadores municipales
Tierra del Fuego05/05/2026
El incremento impactará en el básico, ítems y jubilaciones; el piso salarial superará el $1.200.000.
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Desde el Municipio capitalino aseguran que la norma busca garantizar autonomía financiera y cuestionan al Gobierno provincial por la gestión de los recursos.
ATE realiza paro de 48 horas en Tierra del Fuego y crece la tensión con el Gobierno por salariosTierra del Fuego05/05/2026
La medida de fuerza afecta la administración pública y desde el Gobierno salieron a advertir que la protesta podría generar demoras en el pago de haberes.
Lechman: “Insistir con la reforma era desconocer la realidad social de los fueguinos”Tierra del Fuego05/05/2026
El legislador de Somos Fueguinos sostuvo que la derogación de la Ley que habilitaba la reforma constitucional fue una respuesta al reclamo de la sociedad fueguina porque "destinar más de 8.000 millones de pesos a una reforma que no le cambia la vida a ningún fueguino".
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo aterrizar en Ushuaia y regresó a AeroparqueTierra del Fuego04/05/2026
La falta de iluminación en una cabecera de pista obligó a cancelar la maniobra y generó demoras en la operatoria aérea.
Tierra del Fuego lanza el PROMEFU para garantizar medicamentos tras la baja del programa REMEDIARTierra del Fuego04/05/2026
El nuevo esquema provincial busca asegurar el acceso a tratamientos en todo el territorio, luego de que el Gobierno nacional diera un golpe al programa implementado desde el 2001 para la salud pública.
Tierra del Fuego | Somos Fueguinos sobre la Reforma de la Constitución: "No hay reforma sin ley. No hay proceso sin legalidad"Tierra del Fuego04/05/2026
Desde el bloque aseguraron que "la Legislatura actuó dentro de sus facultades y que la ley que habilitaba la reforma podía ser dejada sin efecto al no haberse concretado el proceso constituyente".
Tierra del Fuego | Melella veta la norma que frena la Reforma de la Constitución y la califican de "inconstitucional"Tierra del Fuego04/05/2026
El jefe de Gabinete confirmó que el Ejecutivo vetará la norma y aseguró que el proceso electoral para elegir convencionales sigue vigente.
Docentes del SUTEF inician retención de tareas y desobligaciones hasta el miércolesTierra del Fuego04/05/2026
El gremio docente anunció desobligaciones y movilizaciones en toda la provincia ante el incumplimiento del Gobierno. Reclaman pago inmediato, reapertura de paritarias y aumento salarial.
Río Grande inició el ciclo 2026 de capacitaciones en salud con foco en infancias y adolescenciasTierra del Fuego03/05/2026
La propuesta, articulada con la UNLP, apunta a fortalecer la formación de la comunidad y actores vinculados al cuidado integral de niños, niñas y adolescentes.
Ushuaia homenajeó a los caídos del ARA General Belgrano a 44 años de su hundimientoTierra del Fuego03/05/2026
La ceremonia se realizó en la Plaza Islas Malvinas con la participación de autoridades, veteranos y vecinos, en recuerdo de los 323 tripulantes fallecidos durante la guerra de 1982.
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El siniestro ocurrió a la altura del monumento al Cristo y dejó un saldo trágico: un joven acompañante perdió la vida en el acto.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo aterrizar en Ushuaia y regresó a AeroparqueTierra del Fuego04/05/2026
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Marcos Galperin en el centro de la polémica por burlarse de una jubilada que no puede comprar medicamentosNacionales05/05/2026
El empresario de Mercado Libre quedó en el centro de la polémica tras reaccionar con ironía a un testimonio de vulnerabilidad social. El influencer "Coscu" fue uno de los primeros en repudiarlo.
El buque, que operó en Ushuaia durante la última temporada, registra un brote con fallecidos y mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales.