Río Grande acordó un aumento salarial del 4,5% para trabajadores municipales

El Ejecutivo Municipal de Río Grande anunció un nuevo acuerdo paritario con los gremios que representan a los trabajadores, que establece un incremento del 4,5% al salario básico, de carácter remunerativo y bonificable, a partir del 1° de mayo.

La medida fue comunicada en un encuentro encabezado por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, junto a representantes de ATE, UPCN, ASOEM y ATSA. Con esta actualización, el piso salarial para empleados con título secundario alcanzará los $1.200.000.

Desde el Municipio destacaron que el aumento también tendrá impacto en todos los ítems salariales, incluyendo becas estudiantiles y haberes jubilatorios. En ese sentido, indicaron que se dará intervención inmediata a la Caja de Previsión para agilizar la aplicación del incremento en los beneficiarios.

Este ajuste se suma al 4,5% otorgado en marzo, en un contexto económico complejo a nivel nacional. En ese marco, la gestión del intendente Martín Perez remarcó la importancia de la negociación colectiva como herramienta clave para sostener la recuperación salarial.

Asimismo, desde el Ejecutivo subrayaron que el acuerdo fue posible gracias al diálogo sostenido con las organizaciones gremiales y al ordenamiento de las cuentas públicas, lo que permite avanzar en mejoras salariales sin afectar la prestación de servicios esenciales a la comunidad.