Ley de coparticipación en Tierra del Fuego: Ushuaia defiende el “goteo” y rechaza acusaciones de desestabilización

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay, respaldó la aprobación de la Ley de Goteo de la coparticipación y afirmó que se trata de un debate necesario para garantizar los recursos de los municipios. En ese marco, rechazó las declaraciones del gobernador Gustavo Melella, quien había sugerido que la iniciativa tendría fines desestabilizadores.

“Era algo que había que discutir”, sostuvo Garay, quien remarcó que la defensa de la autonomía municipal “no es solo un planteo del PJ o del intendente Walter Vuoto”, sino que también fue acompañada por otros sectores políticos.

En un contexto que definió como de “mucha tensión institucional y política”, la funcionaria consideró que el debate en la Legislatura debía incluir todas las voces. “Algunos empujamos esa ley y otros no tanto, cuando en el fondo también se van a ver beneficiados”, señaló.

Garay fue crítica con los dichos del mandatario provincial respecto a un supuesto intento de destitución. “Hablar con tanta liviandad de algunas cosas no nos hace bien, se pone en juego la estabilidad institucional, política y social de la provincia”, advirtió.

Además, puso el foco en la administración de los fondos públicos: “La pregunta es si los recursos de la coparticipación están o no, si llegan o no llegan desde Nación”, planteó, al tiempo que aseguró que “la realidad marca que la plata no está en la salud, ni en educación, ni en la Policía, ni en la obra social, ni en la Caja de Jubilaciones ni en obra pública”.

En esa línea, insistió en que el objetivo no es generar una crisis institucional. “Estamos lejos de querer destituir al gobernador, pero sí vamos a defender los recursos y a dar las discusiones necesarias”, remarcó.