España aceptará al crucero con hantavirus y crece el rechazo en Canarias

El Gobierno de España confirmó que recibirá al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, lo que generó un fuerte rechazo por parte de las autoridades de Canarias. El presidente presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, calificó la decisión como “una improvisación” y reclamó mayor información sobre el estado sanitario de los pasajeros y tripulantes.

El barco zarpó de Ushuaia el pasado 1 de abril y actualmente está fondeado frente a Praia, en Cabo Verde. Registra al menos siete casos vinculados al brote —dos confirmados y cinco sospechosos— además de tres fallecidos y un paciente en estado crítico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), también hay personas con síntomas leves y se investiga el alcance real del contagio.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la detección de la variante andina del hantavirus, una cepa poco frecuente que puede transmitirse entre humanos, a diferencia de la mayoría de los casos asociados a roedores. Este dato fue confirmado por organismos internacionales que siguen de cerca la situación.

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Clavijo cuestionó la falta de informes médicos detallados y pidió una reunión urgente con el presidente Pedro Sánchez para revisar la decisión. “No tenemos información suficiente sobre cuántos pacientes están contagiados”, advirtió, al tiempo que planteó por qué no se resolvió la atención sanitaria en Cabo Verde.

Desde el Ejecutivo español defendieron la medida bajo criterios humanitarios, en coordinación con la OMS y la Unión Europea, al considerar que el país africano no cuenta con la capacidad necesaria para enfrentar un brote de estas características. En ese marco, también se confirmó el traslado urgente del médico del buque, en estado grave, hacia Canarias en un avión medicalizado.

Mientras tanto, las autoridades de Cabo Verde ya iniciaron evacuaciones sanitarias: tres pasajeros fueron derivados a Países Bajos y otro caso fue hospitalizado en Suiza. El operativo se realiza con apoyo internacional y bajo estrictas medidas de seguridad.