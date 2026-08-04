VIDEO | VIDEO | Las imágenes que desataron una nueva denuncia de crimen de guerra contra Rusia

Kiev difundió un video en el que se observa a un dron persiguiendo a un comerciante en la ciudad de Jersón antes de explotar a pocos metros de él. Zelenski acusa laos rusos de crímenes de guerra.
Mundo04/08/2026

El Gobierno de Ucrania acusó a Rusia de cometer un presunto crimen de guerra luego de la difusión de un video que muestra el momento en que un dron persigue y ataca a un vendedor ambulante en la ciudad de Jersón, en el sur del país.

Las imágenes, difundidas por la Policía ucraniana, muestran al comerciante corriendo alrededor de una camioneta utilizada como puesto de venta mientras intenta escapar del dron. Segundos después, el aparato explota cuando el hombre logra refugiarse detrás del vehículo.

Según las autoridades ucranianas, la víctima, un hombre de unos 50 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió una conmoción y heridas provocadas por la metralla.

Tras la difusión del video, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que este tipo de ataques contra la población civil se repiten a diario en la ciudad de Jersón y sostuvo que el mundo debe reaccionar ante lo que calificó como actos de extrema crueldad.

"Hoy, muchos se conmocionaron al ver otro video de la caza con drones rusos contra la población de Jersón. El dron ruso, que perseguía deliberadamente a un vendedor de verduras en Jersón, explotó a su lado. Los propios rusos admitieron haber cometido este crimen y afirmar que no solo no lo lamentan, sino que se enorgullecen de su crueldad", expresó el mandatario ucraniano.

Zelenski aseguró que "diariamente, los rusos realizan este tipo de ataques contra la población civil de Jersón" y reclamó una mayor presión internacional sobre Moscú.

"El mundo debe ser testigo de esto. Debe ver con claridad la locura que ha desatado Rusia y cómo el ejército ruso disfruta matando y humillando a la gente. Sin presión sobre Rusia, sin desmantelar su potencial agresivo y sin garantías de seguridad reales, es imposible imaginar que el mundo pueda coexistir con esta maldad", afirmó.

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