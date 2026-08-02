Tragedia en Indonesia: Al menos cinco muertos tras el incendio de un ferry con 271 personas a bordo

Informe: Euronews

Al menos cinco personas murieron y decenas permanecen desaparecidas luego del incendio de un ferry con 271 personas a bordo ocurrido este domingo en aguas cercanas a la isla de Java, en Indonesia.

La embarcación Mutiara Sentosa 2 había partido desde Surabaya, la segunda ciudad más grande del país, con destino a Makassar, en la isla de Sulawesi. Según informó la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), el ferry transportaba 232 pasajeros y 39 tripulantes cuando, entre las 6 y las 7 de la mañana, se desató un incendio de grandes proporciones.

La empresa operadora, PT Atosim Lampung Pelayaran, indicó que recibió una comunicación del capitán informando que el ferry estaba envuelto en llamas cerca del extremo norte de la isla de Madura. Poco después, se perdió todo contacto con la embarcación.

Tras el alerta, se desplegó un importante operativo de rescate. A las 9:45, las autoridades lograron ubicar el ferry a unas 19 millas náuticas al norte de la isla de Buruan Sapudi, gracias a la comunicación con el buque de carga Meratus Project 3, que navegaba por la zona. Sin embargo, esa embarcación no pudo acercarse para prestar asistencia debido a que transportaba carga inflamable.

Las tareas de rescate fueron llevadas adelante por equipos de emergencia y por otras embarcaciones que se encontraban en las inmediaciones, logrando evacuar a cientos de personas.

Las imágenes difundidas por Basarnas mostraron una enorme columna de humo negro cubriendo gran parte del ferry, mientras que videos registrados por pasajeros reflejaban escenas de desesperación. En las grabaciones se observa a decenas de personas con chalecos salvavidas refugiadas en la cubierta y en los sectores superiores del barco, mientras otras optaban por lanzarse al mar para escapar del avance de las llamas.