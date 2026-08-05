Rusia intensifica los ataques sobre Kiev y mata a 17 personas

Rusia lanzó durante la madrugada de este miércoles una nueva ofensiva con misiles contra Kiev y sus alrededores, que dejó al menos 17 personas muertas y provocó importantes daños en depósitos, centros logísticos e infraestructura utilizada por grandes cadenas comerciales, según informaron las autoridades de Ucrania.

Las explosiones sacudieron distintos sectores de la capital y generaron incendios de gran magnitud que iluminaron el cielo durante varias horas. El ataque forma parte de la intensificación de la campaña aérea rusa, que en las últimas semanas viene golpeando Kiev con una frecuencia de apenas tres o cuatro días.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a reclamar mayor asistencia militar a los países aliados y advirtió que la escasez de sistemas de defensa aérea está dejando al país cada vez más expuesto. "Los interceptores de misiles balísticos podrían haber salvado la vida de quienes murieron hoy", afirmó Zelenski, quien aseguró que las entregas de misiles antiaéreos fueron tres veces menores que las registradas durante 2025.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas lograron derribar cerca del 90% de los 115 drones lanzados por Rusia durante la ofensiva.

Sin embargo, no consiguieron interceptar ninguno de los 24 misiles balísticos ni tampoco los cuatro misiles de crucero Zircon, uno de los sistemas de ataque más avanzados del arsenal ruso.

La falta de interceptores para enfrentar este tipo de armamento vuelve a convertirse en una de las principales preocupaciones del Gobierno ucraniano.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el operativo estuvo dirigido contra siete centros logísticos ubicados en Kiev y su región.

Según Moscú, esos establecimientos eran utilizados para almacenar y distribuir bienes de doble uso y componentes destinados a la fabricación de drones empleados por las fuerzas ucranianas.

Las autoridades ucranianas, en cambio, denunciaron que los ataques provocaron numerosas víctimas civiles y nuevos daños sobre infraestructura clave en la capital.